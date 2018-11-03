Continental dijital lastik izleme teknolojisi ContiConnect™ Live modelini tanıttı

Continental, Almanya’nın Hannover kentinde 67’ncisi düzenlenen IAA Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı’nda düzenlediği basın toplantısında, ContiConnect dijital lastik izleme platformundaki son gelişmeleri duyurdu.2019 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan ContiConnect Live, lastik sıcaklığı veya basıncı ile ilgili bir sorun olduğunda, araç yoldayken bile anında kamyon ve otobüs filolarının operatörlerine bilgi veriyor. Veri, ContiConnect™ Sürücü uygulaması ile sunuculara ve web portalına aktarılıyor. Bu yılın sonuna kadar uygulama, başta sürücü kabini olmak üzere lastik bilgilerini Daimler Fleetboard ve Tomtom Telematics cihazlarının yanı sıra akıllı telefon ve tablet gibi diğer Android cihazlarda da gösterebilecek. Continental, Fuar’da ayrıca ContiConnect Live’ın yanı sıra 15 pazarda başarılı bir şekilde lansmanı yapılan ve filo sahasında saha okuyucu istasyonu aracılığıyla çalışan ContiConnect Yard ürün portföyü ile ilgili son gelişmeleri de sundu.

Sunumda, Continental Yönetim Kurulu üyesi ve Lastik Grubu Başkanı Nikolai Setzer, “ContiConnect Live, ticari araç lastikleri için dijital çözümlerimizi mevcut araç içi sistemlere ve ekranlara entegre ediyor. Böylece filo müşterileri, mevcut cihazları üzerinden dijital lastik yönetimine geçebilirler. Continental olarak, müşterilerimizin dijitalleşmeden daha çok yararlanmalarını ve lastik yönetiminde yepyeni bir verimlilik seviyesine ulaşmalarını artık mümkün hale getiriyoruz.” dedi.

2013 yılından bu yana Continental Ticari Araç Lastikleri iş kolu, ContiPressureCheck™ lastik basıncı kontrol sistemini tüm dünyada satışa sunuyor ve dijital çözümlerini geliştirerek iyileştiriyor. Bağımsız araçlar için lastik izleme sistemi, artık dünya çapında 35'in üzerinde telematik sağlayıcısının çözümlerine entegre edilmiş durumda. 2017 yılından bu yana ise bu sistem birden fazla araç için lastik izleme çözümü olan ContiConnect Yard ile tamamlanıyor. Bu noktada veriler, gözlemlerine yardımcı olmak için doğrudan filo yöneticilerine iletiliyor. İdeal durumdan sapmalar olması durumunda, ContiConnect gerekli bildirimleri gönderiyor ve düzeltici önlemler öneriyor. Sistem ayrıca lastik performansı ve filonun genel verimliliği hakkında da raporlar sunuyor.