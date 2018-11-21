Cupra, yeni Terramar modeli ile SUV dünyasına hız getirecek

Seat’ın alt markası CUPRA ürün gamını çok hızlı şekilde genişletiyor. Ateca modelinden sonra yeni Terramar modeli ile karşımıza çıkacak olan marka, bizce hızlı SUV’ların en güzel modelini ortaya çıkartıyor. 2020 yılından itibaren üretime geçecek olan bu model, alt yapı olarak Ateca’ya dayanıyor. İsmini İspanya’da bulunan yarış pisti Autodromo de Sitges-Terramar’dan gelen bu model, neye benzeyeceğini internete sızan çizimleri ile gösteriyor. Coupe tasarımlı olacak olan model, geniş bir ön ızgaraya yeni tasarımlı farlara sahip.

300 beygir ve 4 çeker

Cupra Terramar, Cupra Ateca’dan çok farlı yürüyen sisteme sahip olmayacak. 2.0 litrelik motora sahip olacak olan model, 300 beygir güce ve 400 Nm torka sahip olacak. Bu gücünü dört tekerlekten çekiş sistemi ile yere aktaran model, 7 ileri otomatik şanzımana sahip olacak.