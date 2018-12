Daha hızlı, daha konforlu: Porsche Yeni Macan S

Porsche’nin kompakt SUV model ailesi Macan’ın, sportif üyesi olan Macan S, yeni geliştirilmiş 3,0 litrelik V6 turbo motor ile donatıldı. Bu motoruyla bir önceki versiyona göre 14 HP daha güç üreten (354 HP) Yeni Macan S, isteğe bağlı Sport Chrono Paketi ile donatıldığında 0’dan 100 kilometre hıza, bir önceki modele göre 0,1 saniye daha düşük bir zamanda, 5,1 saniyede çıkıyor. Azami hızı saatte 254 kilometre olan otomobilin aracın yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 8,9 litre. Yeni Macan S, son nesil Macan model serisindeki bütün yenilikleri içeriyor. Bu yenilikler arasında aracın arkasındaki LED ışık şeridi ve tamamen ağ bağlantılı, 10,9 inçlik dokunmatik ekranıyla Porsche Communication Management sistemi bulunuyor.

Daha iyi denge için yeniden ayarlanmış şasi

Sportifliğiyle göze çarpan Macan’ın şasisi de farklı genişlikteki lastikler ve dört çekişli Porsche Traction Management (PTM) sistemi ile yenilendi. Ön akstaki çelik parçalar alüminyumdan yapılmış amortisör bağlantı çatalı ile değiştirildi. Eskiye göre daha sağlam olan yeni hafif alaşım tasarım, daha kesin bir yol tutuşu ve sürüş konfor sunuyor. Virajlarda nötr tepkiyi yeni ayarlanmış viraj çubukları sağlıyor. Daha önce olduğu gibi, modelin sürüş dinamiğini ve yol tutuşunu artırmaya yönelik aktif amortisör kontrol sistemi Porsche Active Stability Management (Porsche Aktif Stabilite Yönetimi, PASM), yanal yatmaya karşı pistonlar ve yeni şok emici hidrolikler ile optimize edilmiş yüksekliği ayarlanabilir havalı süspansiyon ve Porsche Tork Yönlendirme PTV Plus, isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

Geliştirilmiş, daha hassas pedal tepkili frenler

Yeni Macan'ın üzerinde titizlikle çalışılmış frenlerindeki değişikliği sürücüler en çok pedal hissiyatında fark edecekler. Yeni pedal, önceki çelik olandan yaklaşık 300 gram daha hafif ve fren merkez silindirine daha kısa bir çubuk ile bağlanıyor. Bunun sonucunda daha hassas ve çabuk bir fren tepkisi elde edilirken sürücü de sağlam bağlantı sayesinde basınç noktasını hassas şekilde hissedebiliyor. Yeni Macan S'in daha sportif yaklaşımı ön fren disklerine de yansıtılmış. Disklerin çapları 10 mm, kalınlıkları ise 2 mm artırılarak 360 mm ve 36 mm'ye getirilmiş. Yeni fren balatalarının hiçbiri bakır içermiyor. Yeni Macan S isteğe bağlı olarak Porsche Seramik Kompozit Fren Sistemi, PCCB ile de alınabiliyor.

Tamamı LED ışıklarla ve daha aerodinamik tasarım

Standart olarak LED farların bulunduğu Macan S’de isteğe bağlı olarak Porsche Dinamik Far Sistemi Plus, PDLS Plus sistemiyle de ışık dağılımı uyarlanabilir şekilde kontrol edilebiliyor.

Yeni Porsche Communication Management (PCM) ise 10,9 inçlik full-HD dokunmatik ekrana sahip ve standart olarak tamamen ağ bağlantılı. Özellikleri arasında gerçek zamanlı trafik bilgileriyle çevrimiçi navigasyon, cep telefonu bağlantısı, iki ses arayüzü ve akıllı ses kontrolü bulunuyor. Standart olarak gelen özellikler arasında Porsche Connect Plus (LTE telefon modülü ve SIM kart okuyucusu dahil), kablosuz internet bağlantı noktası ve bir dizi yeni Porsche Connect hizmeti de var.

Yeni seçenekler: GT spor direksiyon, iyonlaştırıcı ve Yoğun Trafik Asistanı

Opsiyonel olarak sunulan GT spor direksiyon, Macan S'in sportif iç tasarımını güçlendiriyor. Direksiyona entegre mod kumandası ise Sport Response Düğmesiyle birlikte isteğe bağlı Sports Chrono Paketine dahil. Daha fazla konfor için Yoğun Trafik Asistanı, ısıtmalı ön cam ve standart olarak bulunan ince parçacık hava filtresiyle beraber çalışarak otomobilin içindeki havanın kalitesini artıran iyonlaştırıcı seçenekleri de isteğe bağlı olarak seçilebiliyor.