Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, ‘Bağımsız Kadın Direktörler Projesi’ kapsamında verilen ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’ ve ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri’ bu yıl 6. kez sahiplerini buldu.

Yönetim kurulundaki yüzde 50 kadın üye oranıyla Doğuş Otomotiv, ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde kayıtlı tüm şirketler arasında en yüksek puanı alan şirket oldu ve "2018 Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülünü kazandı.

27 Kasım Salı günü Zorlu PSM’de gerçekleştirilen ödül töreninde, ödülü Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Denizmen aldı.

Doğuş Otomotiv’in üyesi olduğu Doğuş Grubu’nun Türkiye’de iş hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “İş’te Eşitlik” çalışmalarına aktif olarak katıldığını söyleyen Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Mart ayında gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından belirlenen yönetim kurulunun da bu yaklaşımla belirlendiğini söyledi. Doğuş Otomotiv’in, hali hazırda, 6 üyenin bulunduğu yönetim kurulunda 3 kadın üye görev alıyor.

“Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” şirketlerin yönetim kurullarında kadınların konumunun güçlendirilmesini amaçlıyor. ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin “Yönetim Kurullarında Kadınların temsili”, “Yönetim Kurullarında Bağımsız Kadın Üyelerin temsili”, “Komitelerde Kadınların temsili” ve “Yönetim Kurullarında Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadın CEO bulunması” ve en az üç kadın üye eşiğinin yakalanıp yakalanmadığı belirlenerek oluşturuluyor.