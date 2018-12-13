DS Techeetah, DS E-Tense FE19 ile piste çıkmaya hazır

DS TECHEETAH pilotları André Lotterer ve son Formula E Şampiyonu Jean-Éric Vergne bu sezon DS E-TENSE FE19 Gen2 otomobili ile piste çıkacaklar. Pilotlar Diriye’deki yeni 2,5 km uzunluğundaki sokak pistinde 45 dakika artı bir turluk yeni yarış formatı ile mücadele edecekler.

DS E-TENSE FE19, DS Automobiles tarafından şirketin Paris'in hemen dışındaki Versailles'da bulunan yeni fabrikasında üretildi. Kendi brake-by-wire sistemini geliştiren DS Automobiles padokta bunu yapabilen birkaç üreticiden biri olurken, bu sayede ciddi bir rekabet avantajı elde etti. 338 HP güç üreten yeni DS E-TENSE FE19 böylece 2,8 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. 52 kWh kapasiteye arttırılan yeni batarya tüm yarış için gerekli olan enerjiyi sağlıyor. Böylece yarış esnasında araç değişimine gerek kalmıyor.

Formula E fanlarını daha fazla yarışa entegre etmek için FanBoost özelliği güncellendi. Yeni düzenlemeye göre fanlar en iyi 5 pilotu oylayabilecek. Oylama sonucu 2 pilota pistte ilave enerji hakkı tanınacak. Taraftarlar artık yarışın 15 dakikalık sürecinde oy verebilecek ve şampiyonaya doğrudan katılımları sağlandığından heyecan daha da artacak.

Yeni tanıtılan ATTACK MODE ise organizasyon zorluğunu artırırken,aynı zamanda şampiyonayı geliştirip heyecanını daha da ileriye taşınıyor.Yeni özellik etkinleştirildiğinde yarış modunda 200 kW olan güç kısa süreliğine 225 kW'a çıkacak. Böylece sürücü geçiş yapmak için diğer sürücülere oranla bir avantaj elde etmiş olacak. Bu yeni uygulama yeni stratejik fırsatlar açarken aynı zamanda daha dinamik bir yarış ortamı sunacak.

Sürücünün, ATTACK MODE'a geçebilmesi için yarış pistinin dışında bulunan bir aktivasyon bölgesinden geçmesi gerekiyor. Aktivasyon sayısı ve kullanım süresi her yarışta FIA tarafından belirlenecek.

Jean-Éric Vergne # 25: “En başından itibaren seride yer alan biri olarak; Formula E'nin sadece otomobil performanslarıyla değil, seriye heyecan katan ATTACK MODE gibi yeni fikirleri hayata geçirerek önemli adımlar attığını şahsen tanık oldum. Bizler pilotlar olarak sert, heyecan dolu ve çetin bir mücadele istiyoruz ve yarış tutkunları da bunu görmek istiyor.”

André Lotterer # 36: “Formula E geçen sene büyük bir sıçrama yaptı. Formula E gibi kendini sürekli yenileyen bir organizasyonun parçası olmak heyecan verici. Serideki yeni eklemeler için tüm hazırlıkları tamamladık. Bekleyiş sona erdi, yarışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırlanan sürprizlerin izleyenler tarafından ilk kez izlenmesi çok ilginç olacak, bu kesin.”