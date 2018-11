Dünya bir ilki Can Öncü gerçekleştirdi

İspanya’nın Valencia kentinde olan Ricardo Tormo pistinde yapılan Moto3 Dünya Şampiyonası’na Türk damgası vuruldu. Red Bull MotoGP Rookies Kupası’nı kazandığı için özel bir davetle yarışa katılan Can Öncü, yarıştaki en genç pilot olarak tarihe geçti. Bunun dışında yarışı birincilik sırasıyla bitiren en genç pilot ve ilk Türk olan Can Öncü, “En iyi takımdayım. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu başarıyı gelecek sezonda tekrarlamak istiyorum” dedi. Yarışı bitirdiğinde mutluluktan çok mutlu olan Can, “Marco Bezzecchi ve Tony Arbolino’nun düşmesinin ardından iddialı olmaya karar verdim. İyi bir avantaj yakaladım. Son tur benim için bir çılgınlıktı ama benim için mükemmel sonuçlandı” açıklamasını yaptı.

26 Temmuz 2003 doğumlu olan Can Öncü, 2008 yılında kırılmış olan en genç pilot rekorunu da kırmış oldu.