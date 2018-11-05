Dünya devleri ortak fabrikalar kullanacak

Volkswagen ve Ford’un birleşeceğinin söylentileri otomobil sektöründe uzun zamandır yer alıyor. Fakat fısıltılar giderek artmaya başladı. Markaların elektrikli ticari araçlar için yapacağı birliktelik giderek ortak üretime kaymaya başladı. Ar-ge, platform ve sistem birliktelikleri dışında ortak üretim çalışmasına girecekleri ise yeni sözleşme. Alman yetkililer, Ford ile bir birleşme olmayacağını söylesede Ford’un Wolfsburg’da bir fabrika ile çalışmalara başlayacağı Ford yetkilileri tarafından onaylanan gelişme. ABD’de üretim yapacak olan Volkswagen Ford’un Tennessee’deki fabrikasında üretim yapabilir. Fakat Tennessee’deki bu fabrika oldukça küçük ve üretim konusunda sıkıntılar yaratabilir.

Bir haber de pick-up için

Ford ve Volkswagen arasındaki bu ortaklık Volkswagen’in çok fazla geçmişi olmayan fakat oldukça beğeni toplayan Pick-up’ı olan Amarok için güzel gelişmelere neden olacak. Ford’un Pick-up sektöründeki geçmişini Amarok’un alt yapısının gelişmesi için kullanacak olan Volkswagen, bu sayede daha sağlam ve daha gelişmiş modeller üretebilecek. Sadece Amarok değil, yeni konseptlerinde de bu teknolojileri kullanacak olan Volkswagen, bu sayede büyük karlar etmeyi başaracak.