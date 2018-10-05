Dünyanın en lüks SUV’u olan Rolls Royce Cullinan, uzatıldı ve zırhla donatıldı

Rolls Royce’un bu yılın ortasında tanıttığı SUV’u Cullinan, sunduğu lüks ile dikkat çekiyordu. Hiçbir otomobilini zırhlı sunmayan Rolls Royce’un bu eksikliğini ise ünlü modifikasyon markası olan Klassen, bu otomobili hem güvenli hem de daha lüks hale getirdi.

Normal halinde Avrupa’da 313 bin Euro fiyat etiketine sahip olan Cullinan, üzerindeki geliştirmeler, terse açılan arka kapıları, B6 ve B7 zırh seçeneği ile 1.8 milyon Euro fiyat etiketine sahip. 6.4 metreye çıkan uzunluğu ile bir Volkswagen Polo kadar uzatılan otomobilin 4.7 metrelik dingil mesafesi aracın iç mekanının inanılmaz geniş olmasını sağlıyor.

Normalde 2.7 ton olan otomobil, üzerindeki değişimler ile tabi ki çok daha ağır olmuş. Standart halde B6+ zırh ile sunulan otomobil, isteğe bağlı olarak B7 zırh seviyesinde de sunulabiliyor. Tabi ki çok paranızın olması bu otomobili almanıza yetmiyor. Çünkü özel sipariş olarak yapılan bu otomobil, bugün sipariş verdiğinizde en erken 6 ay içerisinde elinize ulaşıyor.