“Egea Gençler Kupası” heyecanı İstanbul’daydı

Türkiye’de motor sporlarının gelişmesine önemli desteklerde bulunan Fiat, otomobil sporlarını geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Fiat Motor Sporları’nın genç pilotlara özel düzenlediği “Egea Gençler Kupası”, bu kez İstanbul’da start aldı. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın, zorlu toprak zeminli etaplarıyla bilinen İstanbul Rallisi kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası’nın beşinci yarışında, kazanan ikili Onat Telkenar ve Efe Eryalaz oldu.

39’uncu İstanbul Rallisi’nde, TOSFED desteği ile Fiat çatısı altında yarışan Onat Telkenar’ın başarısına değinen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas “İstanbul Rallisi, ilk kez toprak zeminde yarışan gençlerimizin tecrübe kazanmaları adına çok önemli bir deneyimdi. Genç pilotlar ve genç co-pilotlar birinciliği ödülleri ile Egea Gençler Kupası birinciliğini elde eden Onat ve Efe’nin başarısı bizi mutlu etti. Ayrıca takım pilotlarımız Fatih Kara ve Bilge Ayan, sınıf 3’te birincilik elde ettiler. Hedefimiz, Kocaeli Rallisi ile sezonu tamamlayarak, önümüzdeki yıla hazırlanmak” diye konuştu.

Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası, 17-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek sezonun son yarışı olan Kocaeli Rallisi ile devam edecek.