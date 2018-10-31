Elektrikli Mini’nin pilleri Almanya’da üretilecek

BMW Grubu’nun elektrifikasyon stratejisinin yeni merkezi Dingolfing tesisleri. Almanya’nın Dingolfing tesisinde bol bol otomobil parçası üretecek olan grup, artık pil üretimini de bu tesiste yapacak olan marka, burada kurulacak olan yeni üretim hattında ix3, i4 ve iNExTstudio modelleri üretilecek. Buna ek olarak Mini’nin geleceği olan elektrikli otomobilleri üretecek olan tesisler, Mini’nin pillerini de üretecekler. Sıfır emisyonlu olacak bu otomobillerin pilleri Oxford fabrikasına gönderilecek ve Mini’nin elektrikli modeli İngiltere’de üretilecek.

2019 yılında üretilmeye başlayacak olan pillerin ardından, 2020 yılında elektrik motorları üretilmeye başlayacak. BMW Grubu’nun elektrikli modelleri için Dingolfing fabrikasında yeniden yapılandırma çalışmaları çoktan tamamlandı.