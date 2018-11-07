Elektrikli otomobillerde menzil yalanı var mı?
Elektrikli otomobillerde gerçek kullanımlarda menziller tüketicilerin söyledikleri ile aynı olmayabiliyor. Yapılan testlerde bazı markaların yalan söylediğini bazılarının ise gerçekleri tüketicilerine sunduğunu gösteriyor.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Üreticilerin belirli standartlarda test ettiği araçlar, günlük kullanımınız ile aynı olmayabiliyor. Tamamen optimal koşulları sağlayan test parkurlarında test edilen otomobiller, elde edilen veriler ile tüketiciye sunuluyor. Bu sayede daha uzun menzile sahip gibi görünen otomobiller gündelik kullanımda üreticinin vaat ettiği menzilin yarısına zar zor ulaşabiliyor. Bizlerde yapılan testler sonucunda elde edilen verileri ve hangi markaların ne kadar doğru veri verdiğini bir araya getirdik.
Smart ForFour EQ:
- Fabrika verisi: 159 km
- Gerçek menzili 91 km
Volkswagen E-UP
- Fabrika verisi: 133 km
- Gerçek menzili: 106 km
Hyundai Ioniq Electric
- Fabrika verisi: 199 km
- Gerçek Menzili: 188 km
Volkswagen e-Golf
- Fabrika verisi: 231 km
- Gerçek menzili: 188 km
BMW i3
- Fabrika verisi: 359 km
- Gerçek menzili: 194 km
Nissan Leaf:
- Fabrika verisi: 270 km
- Gerçek menzili: 205 km
Renault Zoe:
- Fabrika verisi: 400 km
- Gerçek menzili: 234 km
Hyundai Kona Electric:
- Fabrika verisi: 415km
- Gerçek menzili: 254 km
Tesla Model S 75D
- Fabrika verisi: 466 km
- Gerçek menzili: 328 km
Kia e-Niro:
- Fabrika verisi: 480 km
- Gerçek menzili: 407 km
Jaguar I-Pace:
- Fabrika verisi: 470 km
- Gerçek menzili: 407 km
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