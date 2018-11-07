Elektrikli otomobillerde menzil yalanı var mı?

Üreticilerin belirli standartlarda test ettiği araçlar, günlük kullanımınız ile aynı olmayabiliyor. Tamamen optimal koşulları sağlayan test parkurlarında test edilen otomobiller, elde edilen veriler ile tüketiciye sunuluyor. Bu sayede daha uzun menzile sahip gibi görünen otomobiller gündelik kullanımda üreticinin vaat ettiği menzilin yarısına zar zor ulaşabiliyor. Bizlerde yapılan testler sonucunda elde edilen verileri ve hangi markaların ne kadar doğru veri verdiğini bir araya getirdik.

Smart ForFour EQ:

Fabrika verisi: 159 km

Gerçek menzili 91 km

Volkswagen E-UP

Fabrika verisi: 133 km

Gerçek menzili: 106 km

Hyundai Ioniq Electric

Fabrika verisi: 199 km

Gerçek Menzili: 188 km

Volkswagen e-Golf

Fabrika verisi: 231 km

Gerçek menzili: 188 km

BMW i3

Fabrika verisi: 359 km

Gerçek menzili: 194 km

Nissan Leaf:

Fabrika verisi: 270 km

Gerçek menzili: 205 km

Renault Zoe:

Fabrika verisi: 400 km

Gerçek menzili: 234 km

Hyundai Kona Electric:

Fabrika verisi: 415km

Gerçek menzili: 254 km

Tesla Model S 75D

Fabrika verisi: 466 km

Gerçek menzili: 328 km

Kia e-Niro:

Fabrika verisi: 480 km

Gerçek menzili: 407 km

Jaguar I-Pace: