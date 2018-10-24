Elektrikli süpürge üreticisi olan Dyson, 2021 yılında elektrikli otomobilini yollara çıkartacak

Hayatımızdaki otomobil markaları ve modelleri giderek artıyor. Bunların arasına katılacak olan yeni bir marka olan Dyson, aslında dünyanın en iyi elektrikli süpürgelerini üreten firma. CEO’sunun bir isteği ile üretime geçecek olan Dyson, tamamen amaca uygun olarak iki katlı bir tesis inşa edecek. 2021 yılından itibaren otomobil üretmeye başlayacak. 2.9 milyar Euro’luk yatırımla inşa edilecek olan tesiste otoyol benzeri yollar, özel test yolları, yüksek hız yolları ve off-road merkezi bulunacak. Singapur’da kurulacak olan bu yeni merkezin en büyük etkeni ise Dyson markasının elektrikli motorlarının üretildiği 1100 kişilik tesisin burada bulunması.

Dyson çalışanlarına birer mail atan CEO Jim Rowan, Singapur’un yüksek büyüme pazarlarına ve tedarik zincirine çok yakın olduğunu, yetenekli bir iş gücüne sahip olduğunu ve teknoloji konusunda yükselen bir bölge olduğunu söyledi. Bölgede Dyson’ın hali hazırda bulunan tedarik ağı sayesinde şirketin elektrikli otomobil üretimi hızlanacak ve daha düşük maliyetlere neden olacak.