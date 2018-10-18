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Elektrikli Vespa 2019’da Türkiye’de

Motosiklet dünyasının moda markası Vespa, geleceğin ulaşım çözümlerini günümüze kadar taşıyor. Vespa’nın yıllardan beri süregelen tasarım mirasını taze teknolojilerle harmanlayan Vespa Elettrica, elektrikli güç ünitesiyle insanların yaşam tarzını değiştirmeye hazırlanıyor.

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Motosiklet dünyasının en köklü markalarından Vespa, Elettrica modeliyle motosiklet dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yıllardan beri süregelen ikonik Vespa tasarımını, yenilikçi detaylarla harmanlayan Vespa Elettrica, modele özgü gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla ön plana çıkıyor. 4.3 inç boyutundaki TFT gösterge tablosuyla dikkat çeken Vespa Elettrica, tamamen elektrikli olan motoruyla çevreci olduğu kadar, sürücülerine sessiz ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunuyor. Ayrıca yenilikçi Vespa Multimedya Platformu sayesinde motosikletle ilgili birçok veriye akıllı telefonlar üzerinden de erişim imkânı tanınıyor.
 
Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmıyor. Sadece 4 saatte tamamen sarj olabilen Elettrica, tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor. 2019’da Türkiye yollarıyla buluşacak olan elektrikli Vespa’nın hibrit kardeşi Elettrica X ise 200 km menzil vaat ediyor. 
 

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