Eti Lojistik’e 20 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LS teslim edildi

Eti Lojistik’in Dilovası’nda bulunan tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine; Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil, Yılport Holding Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Uygun Değirmenci, Yönetici Direktör Cihan Akın, Eti Lojistik Türkiye Operasyon Müdürü Onur Küçükakdere, Yılport Holding Satınalma Müdürü Gökhan Pekmez katıldılar.

Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar, Eti Lojistik, Yılport Holding ve Yıldırım Holding yöneticilerinin katıldığı törende Eti Lojistik’e 20 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LS ADR’li araç teslim edildi. Yılport Holding Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Uygun Değirmenci 20 adet yeni Mercedes-Benz marka aracın anahtarını teslim alırken, “Eti Lojistik olarak müşterilerimizin yerel ve küresel hedeflerine ulaşmalarını sağlamak üzere kaliteli ve uygun maliyetli lojistik hizmetleri sunmaktayız. Ağırlıklı olarak liman içi taşımacılıkta hizmet edecek yeni araçlarımızın Mercedes-Benz marka olmasını tercih etme sebeplerimiz arasında; sundukları düşük işletme maliyetleri, yüksek kalite ve performans, yakıt ekonomisi, uzun bakım aralıkları, yurt içi ve yurt dışında bulunan yaygın servis ağı ve araçların Türkiye’de üretiliyor olması bulunuyor. 2014 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk ile süregelen iş ortaklığımız neticesinde güncel araç parkımızın çoğunluğu Mercedes-Benz yıldızlı araçlardan oluşuyor. Bu başarılı iş ortaklığının artarak devam etmesini diliyor; bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk ve Koluman Motorlu Araçlar yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Filo Grup Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, “Bugün teslim etmekte olduğumuz Actros 1842 LS ADR’li araçlarımızı 2016 senesinden beri Aksaray Kamyon Fabrikamızda üretiyoruz. Mercedes-Benz çekicilerinin sahip olduğu Euro 6 motorlar ve 12 vitesli otomatik şanzıman PowerShift 3 ile birlikte yakıt ekonomisindeki performansı daha da arttı. İlk Euro 6 norm yatırımı için tercihini markamızdan yana kullanan değerli iş ortağımız Eti Lojistik yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, müşterilerimizi en doğru araçla buluşturmak için ve satış sırasında sunduğumuz Mercedes-Benz kalitesini ve hizmetini, satış sonrası hizmetlerimizle de pekiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Verdiği hizmetler çerçevesinde ayrıcalıkların standart hale getirilmesini ilke edinmiş olan Eti Lojistik’in yeni Mercedes-Benz yıldızlı araçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını; bol kazançlar getirmesini dilerim.” dedi.