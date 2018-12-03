Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

FIA GT Uluslar Kupası TÜRKİYE’nin

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Nations Cup / FIA GT Uluslar Kupası’nda Türkiye’yi temsilen mücadele eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, ilk sırada başladıkları 1 saatlik final yarışını kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

30 Kasım Cuma günü antrenman turlarında ilk sırada yer alarak 18 ülke arasında iddialarını ortaya koyan Yoluç ve Güven 1 saatlik ilk sıralama yarışını ikinci, 01 Aralık Cumartesi günü koşulan 1 saatlik ikinci sıralama yarışını da birinci sırada tamamlayarak final yarışına pole pozisyonda başlama şansı elde ettiler.
 
1 saatlik final yarışına ilk sırada başlayan Salih Yoluç, üçüncü sırada pite girerek otomobili Ayhancan Güven’e teslim etti. Ayhancan Güven ilk olarak ikinci sıradaki Rusya takımını, daha sonra da yarıştaki en hızlı tur zamanını kaydederek lider İngiltere’yi geçerek ilk sıraya yerleşti. Son turlarda bu pozisyonunu korumayı başaran 20 yaşındaki milli sporcumuz Ayhancan, damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek Türkiye takımının ilk ‘FIA GT Uluslar Kupası’nı kazanmasını sağladı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransız polisinin şiddeti artıyor: Keskin nişancılar devrede

Fransız polisinin şiddeti artıyor: Keskin nişancılar devrede

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA