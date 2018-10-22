Fiat Chrysler, Magneti Marelli'yi satıyor

İtalyan otomotiv devi Fiat Chrysler, iştiraki Magneti Marelli'yi Calsonic Kansei'nin CK Holdings'e satıyor. Fiat Chrysler'in verdiği bilgiye göre Magneti Marelli'nin değeri 6.2 milyar Euro (7.1 milyar dolar) olarak hesaplandı. Satış sonrasında oluşacak Magneti Marelli CK Holdings'in toplam cirosu 15.2 milyar Euro'ya ulaşacak.

CALSONIC KANSEI'YI 2016'DA ABD'Lİ KKR SATIN ALDI

1919‘da, Fiat Torino ve Ercole Marelli & Co firmaları ortaklığında, araç pazarı ve havacılık sektörünün isteğiyle motorlarda kullanılan marş manyetiği ihtiyacı üzerine kurulan Magneti Marelli, otomobil elektronik sistemleri, aydınlatma, aktarma organları, süspansiyon sistemleri ve egzost sistemleri üretiyor. Magneti Marelli, Türkiye dahil 20 ülkede ofis, 85 üretim tesisi, 15 Ar-Ge merkeziyle faaliyetlerini sürdürüyor. ABD'li özel yatırım şirketi KKR, 2016 yılında Japon otomotiv parçaları üreticisi Calsonic Kansei'yi Nissan'dan satın almıştı.

YENİDEN YAPILANDIRILMASI PLANLANIYORDU

Fiat Chrysler, 22 Temmuz'da üst yöneticisi Sergio Marchionne'nin bozulan sağlığı nedeniyle, yerine şirket bünyesinde Jeep markasını yöneten Mike Manley'nin getirildiğini duyurmuştu. Marchionne, Manley'nin göreve gelmesinden 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Manley, şirketin önde gelen markalarının başına yeni yöneticiler atamış, yeniden yapılandırılması planlanan yedek parça üreticisi Magnetti Marelli'nin başına ise Ermanno Ferrari geçmişti.

(Habertürk)