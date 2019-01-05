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Fiat Egea Sedan 3 yıl üst üste en çok tercih edilen otomobil oldu

2018 yılında toplam satış rakamı 33 bin 650 adede ulaşan Fiat Egea Sedan, bu satış başarısıyla 3 yıldır üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu.

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2018 yılında ulusal pazarda 68 bin 911 adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu sonucu elde etmesinde önemli bir paya sahip olan Fiat Egea Sedan, yine Türkiye’de yılın en çok satan otomobili oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen Gladyatör Ödülleri kapsamında, 2018 yılı pazar sonuçlarına göre ‘Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili’ unvanıyla başarısı taçlandırılan ve böylece son 3 yılın en çok satan otomobili olan Fiat Egea Sedan, 33 bin 650 adetlik satış ile yine zirvedeki yerini aldı. Fiat Egea model ailesinin 2018 yılı toplam satışı 36 bin 169 adede ulaşırken, model ailesinin yollarla buluştuğu ilk günden bu yana Türkiye’deki toplam satış adedi 127 bin adedi aştı.
 
Fiat Egea’nın 3. satış şampiyonluğu ile ilgili görüşlerini dile getiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Tofaş’ta geliştirilip üretilen ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın yaklaşık 50 ülkesine ihraç edilen Fiat Egea Sedan 2018 yılında ülkemizde 33 bin 650 adet satılarak müşterilerin birinci tercihi olduğunu tekrar kanıtladı. Pazara sunulduğu 2015 Kasım ayından bu yana iç pazarda toplamda 116 bin 559 adetlik satış rakamına ulaşan Fiat Egea Sedan, son 3 yılın en çok satan modeli unvanına hak kazandı. Fiat Egea modelimizin ülkemizdeki satış şampiyonluğuna katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. Lansmanından bu yana bağlanırlık teknolojisi, yeni ürün özellikleri ve versiyonları ile yenilenmeye devam eden Fiat Egea model ailesinin 2019 yılında da başarısını sürdüreceğine inanıyoruz.” diye konuştu.
 

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