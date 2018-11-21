Ford, 0 km kokusunu yok etmek için çalışmalara başladı

Yeni bir otomobil aldığımızda, o otomobilin yeni olduğunu belli eden detaylar vardır. Bazı noktalarda bulunan stickerlar, bazı noktalardaki poşetler ve o koku. 0 km otomobillerin en sevilen noktaları kokularıdır. Hatta Little Trees adındaki bir koku üreticisi 0 km otomobil kokusunu satışa sundu. Fakat bunun güzel olduğunu bizler düşünüyormuşuz. Çinli araç sahipleri bu kokunun çok kötü olduğunu düşünüyormuş. Çin’de yeni otomobillerini alanların çoğu bu yeni otomobil kokusu ile ilgili şikâyette bulunuyorlar.

Bu nedenle Ford’da yeni otomobil kokusunu ortadan kaldıracak ve Çinli müşterilerinin bu şikayetinin kalkmasını sağlayacak bir teknolojiyi üretmeye çalışıyor. Evet doğru okudunuz. Bir otomobil üreticisi yeni otomobil kokusunun yok olmasını sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Ford’un oluşturduğu 18 kişilik ekip, yeni otomobillerdeki rahatsız edici kokuları tespit etmek ve onları gidermek için çalışıyorlar. Ford’un altın burunlar adını verdiği bu çalışanlar, aracın içerisindeki her noktayı koklayarak kötü kokunun geldiği noktaları tespit ediyorlar.

Ford’da bu çalışmalardan sonra yeni bir patent aldı. Bu patentte aracın içerisinde burnu rahatsız eden kokuları yok etmek için yeni bir teknolojiden bahsediliyor. Yapılan araştırmaya göre, bu sıfır km araç kokuları, plastikler ve ses yalıtımı malzemelerinden geliyor.