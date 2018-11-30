Ford Otosan ve AVL otonom sistemler için Ar-Ge birlikteliğine başladılar

Ford Otosan ve AVL taşımacılık sektöründe ağır ticari araçlara otonom sürüş yetkinlikleri kazandıracak “Platooning-otonom konvoy” teknolojisine geçiş konusunda önemli bir anlaşma imzaladı. Ford Otosan ile AVL’nin yeteneklerini ve tecrübesini bir araya getiren işbirliğinin imza törenine Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ile AVL Başkan Yardımcısı Lukas Walter katıldı. Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki Ar-Ge merkezinde düzenlenen ortak basın toplantısında duyurulan anlaşmayla, yaklaşık 3 yıl sürecek işbirliği kapsamında iki köklü firma otomotiv teknolojileri ve mühendislik alanlarındaki deneyimlerini bir araya getirerek yenilikçi “Platooning” teknolojisi üzerine çalışacak.

Tam otonom araca giden yolda en önemli adımlardan biri

Otonom sürüş teknolojileri alanında yetkinlikler geliştirilmesine katkı sağlayacak işbirliğinin birinci aşaması 2019’un ilk yarısında tamamlanacak. Ar-Ge işbirliği kapsamında, Ford Otosan Ürün Geliştirme birimleri ile AVL’nin Türkiye ve Almanya’daki mühendislik ekipleri “AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye” ve “AVL Software and Functions GmbH” birlikte çalışacak. Ağır ticari araç segmentinde tam otonom araca giden yolda, en önemli adımlardan biri olacak ‘Platooning’ teknolojisiyle, uzun yol taşımacılığı yapan ağır ticari araçların operasyonel verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

“Türkiye’de bir ilk olarak, otonom sürüş teknolojileri geliştirilmesine katkı sunacak”

“Platooning” teknolojisinin 2025’ten itibaren ağır ticari araç segmentinde yaygınlaşacağı öngörüsünü paylaşan Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 20 yıldır ortak mühendislik çalışmaları yürüttüğümüz AVL ile yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak amacıyla bir iş birliğine daha imza atıyoruz. “Platooning” teknolojisi ile şehirlerarası taşımacılık yapan ağır ticari araçların seyir halinde birbirlerini yakın mesafeden takip edebilmeleri sayesinde yakıt tüketimi ve karbon emisyonları ciddi oranda azalacak, böylece işletme maliyetleri de düşürülmüş olacak. “Platooning” bu açıdan bakıldığında sadece karayolu taşımacılığında operasyonel verimi arttırmakla kalmayacak, güvenlik konusunda da önemli bir rol oynayacak. “Platooning”, araçlar arası haberleşme teknolojisi sayesinde ortalama bir sürücüye göre daha hızlı ve güvenilir eylemleri mümkün kılacak, böylece daha emniyetli bir sürüş sağlayacak. “Platooning” uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde filolara önemli verimlilik sağlayarak Ford Trucks markamızın uluslararası pazarlardaki büyümesine yeni bir ivme kazandıracak. Dünya çapında rekabet gücümüzü artıracak, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçireceğimiz bu Ar-Ge projesi, otonom sürüş teknolojileri konusunda ülkemize ayrıca katma değer ve mühendislik bilgisi de kazandıracak. Ford Otosan’ın yarım asrı aşan kamyon üretim ve geliştirme tecrübesi ile AVL’nin sahip olduğu güç aktarım sistemleri birikiminin bir araya gelmesi, projenin başarısına önemli katkı sağlayacak.”

“AVL, global know-how birikimi ile işbirliğine katkıda bulunacak”

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan AVL Başkan Yardımcısı Lukas Walter ise, anlaşmanın önemine değinerek Türkiye’de otomotiv sanayinin öncü şirketi olan Ford Otosan ile yapılan işbirliğinin ağır ticari araçlara tam otonom yetkinlikler kazandıracak teknolojilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Lukas Walter şöyle konuştu:

“Ford Otosan ile gelişmiş otonom sürüş teknolojilerine sahip ağır ticari araçlar geliştirme yolunda önemli bir anlaşma imzaladık. Bu işbirliğinde, 2018 yılı Hannover IAA fuarında Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülü sahibi F-MAX üzerinde çalışacağız. Ford Otosan Ürün Geliştirme birimleri ile AVL’nin Türkiye ve Regensburg-Almanya’daki mühendislik ekiplerinin ile bir araya geldiği bu işbirliği, Türkiye'de bu alandaki ilk örnek. Bu son teknoloji ürünü kamyon ile Platooning teknolojisi birleştiğinde, taşımacılık sektörüne önemli yakıt verimliliği iyileştirmeleri ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Bu işbirliğini gelecekteki otonom sürüş teknolojilerine doğru gerçekçi bir adım olarak görüyoruz.”

“Platooning” teknolojisinin mevcut gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) teknolojilerinin hızlı bir gelişimi olduğuna değinen Lukas Walter, “Devam eden araştırmalarımız, 3 kamyonun dahil olduğu bir konvoyda, Platooning teknolojisinin uzun mesafede kamyonların yakıt tüketimini %8 ile %15 oranında azalttığını göstermektedir. Trafikte güvenliği artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için bu teknolojiyi daha da geliştirebiliriz.”

Lukas Walter AVL'nin global know-how birikimi ile işbirliğine katkıda bulunacağını belirterek, “AVL, güç aktarım sistemleri geliştirilmesindeki liderliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. Son yıllarda da, otonom sürüş teknolojilerine yönelik elektronik kontrol sistemleri de dahil olmak üzere, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) için teknolojilerin ve metodolojilerin geliştirilmesinde önemli bir oyuncu olarak yerini almıştır. AVL'nin Regensburg-Almanya'daki araç kontrol teknolojileri yetkinlik merkezi, bu alanlardaki küresel uzmanlığı ile bu işbirliğine katkıda bulunacaktır. Bu işbirliğinin çıktıları, gelecekte ticari bir çözümün temelini oluşturabilir.”