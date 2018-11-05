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Ford Trucks'ın ödüllü yeni çekicisi F-MAX’in yağları Opet Fuchs’ tan

Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazanan yeni Ford Trucks F-MAX' in ilk yağ dolumlarını Opet Fuchs gerçekleştirecek.

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Dünya lansmanı Hannover Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı'nda (IAA) gerçekleştirilen ve Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’ne layık görülen yeni Ford Trucks  F-MAX’ in ilk yağ dolumunu Opet Fuchs gerçekleştirmektedir. Madeni yağ sektörünün lider firmalarından Opet Fuchs, Türkiye'de geliştirilen ve üretilen F-MAX' in periyodik bakımlarında kullanılmak üzere Ford Otosan onaylı FMY Madeni Yağlarını da orjinal yedek parça olarak tedarik ediyor.
 
Ford Trucks’ın yeni çekicisi F-MAX' in ilk dolumuna Opet Fuchs dünyanın en ince ağır ticari diferansiyel yağı olan FMY FORMULA GEAR CD 75W-85 ürününü, hidrolik direksiyon yağı olarak FMY ATF TYPE A ürününü ve motor yağı olarak ise FMY FORMULA XLD 5W-30 ürününü tedarik ediyor. 
 
Yenilikçi yaklaşımı, ürün kalitesi, uzmanlığı ve rekabetçi gücü ile öne çıkan Opet Fuchs, otomotiv alanındaki başarılı uygulamalarının  yanı sıra endüstriyel uygulamalarda da demir-çelikten gıdaya, camdan rüzgar enerjisine kadar uzanan birçok  sektörde 10 binden fazla formülasyon ile ürünlerini sunuyor.
 

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