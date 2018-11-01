Ford ve Volkswagen, elektrikli otomobil platformları için birliktelik yapabilir

Reuters tarafından yapılan haberde, stratejik ittifaklar şirketlere hem milyarlarca dolar tasarruf sağlıyor hem de üretimlerde kolaylıklar sağlıyor. Volkswagen ve Ford’un ticari otomobillerde ve gelecekteki diğer teknolojiler konusunda iş birliği içine girmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Volkswagen’in Dieselgate skandalı sonrasında yaşadığı mali krizlere çok iyi bir çözüm oluşturacak olan bir birliktelik Volkswagen’in MEB elektrikli araç platformu üzerinden yapılacak. Şu an için Volkswagen bu platformun kullanılmasına izin vermemiş olsa da, Ford bu iş birliğinin olacağını düşünüyor. Volkswagen’in 2019’da yollara çıkartacağı ilk MEB platformlu otomobilin üretimi ise Almanya’daki Zwickau şehrinde bulunan fabrikadan olacak.

Hem Volkswagen hem de Ford, benzin ve dizel motorlar konusunda sıkı emisyon kuralları nedeniyle, elektrikli otomobillere geçmeye fazlasıyla istekli. Volkswagen ise 2025 yılına kadar 2-3 milyon adet arasında elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. BMW ve Volkswagen, Avrupa çapında elektrikli otomobil istasyonlarının oluşturulması konusunda büyük bir iş birliği içerisinde iken, Ford’un da böyle bir iş birliğine girmesi, Volkswagen’i oldukça rahatlacaktır.