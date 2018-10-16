Formula 1 pilotların kurşun geçirmez kasklar

Formula 1 sürücülerinin kullandığı kaskların önemi geçtiğimiz günlerde yapılan Rusya GP’sinde belli oldu. Renault’un aracından kopan bir karbon parçasının Piere Gasly’nin vizörüne çarpması sonucunda sürücüye bir zarar gelmedi ama kaskta ufak bir hasar meydana geldi. Japon kask üreticisi Arai, Tüm Formula 1 sürücüleri için en mükemmel kaskı üretmek için çalışıyor. 01.01.2019 yılında değişecek olan kask homologasyonu ile artık kasklar farklı bir yapıya sahip olacak. Kask’ın içine konulacak olan karbon panel ile 10 mm küçülen görüş mesafesi sürücüler için sıkıcı olsa da güvenlikleri için ön plana çıkacak. Tamamında karbon fiber kullanılan kasklar, artık vizöründe balistik korumaya sahip olacak. Bu sayede vizöre gelen yüksek hızdaki parçalardan kurtulacak olan pilotlar daha güvenli yarışabilecekler. Formula 3 ve Formula 4 gibi yarışlarda yarışçılar için ekonomik ama daha kuvvetli kaskların tanıtılması ve o kaskın kullanılmasının zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

Yeni kask yapısı, öncekinden çok daha sert karbon ve polikarbon bileşiminden oluşuyor. Polikarbon vizör sayesinde balistik olan kask 620 km/s hızla gelen çelik bilyelere bile dayanıklı. Eski kasktan 50 gr daha hafif olan kask yaklaşık 1.4 kg ağırlığında ve 4500 euro civarında bir fiyat etiketine sahip.