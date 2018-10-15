Fransa'da Ayhancan'dan tarihi başarı

13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Porsche Carrera Cup Fransa ve Benelux ortak son ayağında mücadele eden Güven, 13 Ekim Cumartesi günü koşulan ilk yarışı kazanarak 2018 Porsche GT3 Cup Benelux Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Podyumda İstiklal marşımızı dinleten 20 yaşındaki genç milli sporcumuz Ayhancan Güven, 14 Ekim Pazar günü de büyük bir başarıya imza atmayı başardı.

FRANSA'DA ŞAMPİYON OLAN İLK YABANCI PİLOT

Porsche Carrera Cup Fransa final yarışına, İtalyan rakibi Alessio Rovera'yla eşit puanda başlayan Güven, 30 dakika boyunca son tura kadar rakibinin ataklarına boyun eğmeyerek podyuma çıkmayı başardı. Bu sonuçla Benelux kupasının ardından Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluk kupasını da kazanan Ayhancan Güven, 1987 yılından bu yana yapılan ve Dünya'nın en prestijli ve en çekişmeli tek marka kupalarından birisi olarak kabul edilen Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyonluk elde eden ilk yabancı pilot oldu.

YAZICI : "BU BAŞARI BİR MİLAT OLACAK"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı; Ayhancan Güven'in otomobil sporlarında elde ettiği bu tarihi başarının ardından "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın değerli katkılarıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Ayhancan, imkan verildiği takdirde gençlerimizin Dünya çapında ne kadar başarılı sonuçlar elde edebileceğini kanıtlamış oldu. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bu başarıların otomobil sporlarında bir milat olacağına inanıyoruz" diyerek, federasyon olarak gençlere olan desteklerinin devam edeceğini açıkladı.