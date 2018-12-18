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Fransız Cumhurbaşkanı'nın makam aracını test ettik

Fransız Cumhurbaşkanı´nın da kullandığı ve en lüks PSA grubu otomobil markası olan DS´nin ilk özgün aracı olan DS 7 Crossback´i test ettik. Bakalım DS 7 Crossback nasılmış? Gelin hep birlikte inceleyelim.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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