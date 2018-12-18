Fransız Cumhurbaşkanı'nın makam aracını test ettik
Fransız Cumhurbaşkanı´nın da kullandığı ve en lüks PSA grubu otomobil markası olan DS´nin ilk özgün aracı olan DS 7 Crossback´i test ettik. Bakalım DS 7 Crossback nasılmış? Gelin hep birlikte inceleyelim.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.