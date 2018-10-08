Galler Rallisi'de kazanan Sebastien Ogier oldu

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2018’deki on birinci yarışı Galler Rallisi, 4-7 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Etaplarda nefes kesen anlara imza atan dünyanın en hızlı ve cesur pilotları, dört gün boyunca zorlu koşullarda 23 etabı geçerek, toplamda bin 419 kilometre yol kat ettiler. Spor tutkunlarının heyecanla yakından takip ettiği Galler Rallisi’ni birinci olarak tamamlayan isim ise Sebastien Ogier oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo’yu son beş yılın Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier, İsveç Rallisi’ni Thierry Neuville, Meksika Rallisi’ni Ogier, Arjantin ve Finlandiya Rallisi’ni Ott Tanak, Portekiz Rallisi ve Sardunya Rallisi’ni Thierry Neuville, Almanya ve Türkiye Rallisi’ni Ott Tanak kazanmıştı.

Zorlu Türkiye Rallisi’nin ardından sürpriz sonuçlar

Dünyanın en iyi ralli pilotları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’nun ev sahipliğinde 8 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönmüştü. Özellikle zorlu parkuru ve muhteşem doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan Marmaris’te yarışı Ott Tanak kazanırken onu Latvala ve Paddon takip etmişti. Yeni ve zor bir parkur olması sebebiyle birçok pilot Marmaris’ten sürpriz sonuçlarla ayrıldı.

Dünya Ralli Şampiyonası Galler’in ardından İspanya’ya uğrayacak ve 18 Kasım’da Avustralya’da son bulacak.