“Göstergedeki işaretin anlamı ne” diyenlere Volkswagen Ticari Araç’tan yeni uygulama!

Volkswagen Ticari Araç, mobil uygulamasında Türkiye’de bir ilk olan yeni bir fonksiyonu devreye aldı. Volkswagen Ticari Araç tarafından yapılan güncellemeyle devreye alınan yeni fonksiyon sayesinde kullanıcılar, araçlarında karşılaşabilecekleri teknik sorun veya arıza durumlarında, araç göstergesinde yer alan ve sayıları 73’e ulaşan uyarı ve kontrol lambalarının ne anlama geldiğini artık kolayca sorgulayabilecek. Mobil uygulama aracılığı ile kullanıcılar, yetkili servise hangi sorunla karşılaştığını kolayca iletebilecek ve bu sayede sorununun daha kolay çözülmesi sağlanacak.

Volkswagen Ticari Araç tarafından görsel tanıma algoritması ile geliştirilen mobil uygulamada kullanıcı, aracında herhangi bir uyarı veya kontrol lambasının yanması durumunda, uygulamayı aktif hale getirip telefonun kamerasını gösterge paneline tutarak uyarı veya kontrol lambasının ne anlama geldiğini anında öğrenebiliyor. Yol yardım fonksiyonu sayesinde Volkswagen Çağrı Merkezi’ne anında bağlanabiliyor ve uygulama üzerinden konum paylaşarak gerekiyorsa aracı yerinden alınarak yetkili servise götürülebiliyor.

Volkswagen Ticari Araç mobil uygulaması, App Store ve Google Play uygulamalarından ücretsiz indirilebiliyor.