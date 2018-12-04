Günümüzün elektrikli otomobillerinin yolunu açanlar

Otomobil endüstrisini uzun bir süredir takip ediyorsanız, elektrikli otomobillerin yeni bir oluşum olmadığını ve hükümetlerin daha öncede elektrikli otomobiller konusunda teşviklerde bulunduğunu hatırlıyor olmalısınız. Avrupa ve Kuzey Amerika, 1980’lerin sonunda ve 1990’larda en üst seviyeye ulaşan elektrikli otomobil atağına kalktılar. İşte o otomobillerden bazıları.

Avrupa markaları:

1973 petrol krizi, Avrupa otomobil endüstrisinde silinmez bir iz bıraktı. BMW, Volkswagen, Volvo, Fiat ve Mercedes-Benz gibi şirketler, benzinli ve dizel motorlu araçlara pazarlanabilir alternatifler bulma çabalarını hızlandırdı. Tamamen elektrikli otomobiller üretmek, bulunan birkaç çözümden bir tanesiydi. Mercedes ve Volkswagen plug-in hibrit sistemler ile farklı denemeler yapmaktaydılar.

1970’lerde geliştirilen elektrikli prototipler ne yazık ki çok pratik değildi. Oldukça ağır olan otomobiller, aynı ağırlığı performansta da gösteriyordu. Pil teknolojisinin çok geride olmasından dolayı araçların menzilleri ise neredeyse yoktu. Bu araçlar insanları a noktasından b noktasına götürmek için tasarlansalar da insanların kullanımına sunulması çok zordu. Günümüzde ise ilerleyen teknoloji sayesinde elektrikli otomobiller bizleri yolda bırakmayacak kadar gelişti fakat hala beklenen yaygınlığa sahip değiller.

Fotoğraf: Fiat X1/23 prototipi

Renault Express (1985)

Renault, 1985’te küçük üretim hacmine sahip bir elektrikli otomobile sahip oldu. Dört silindirli motorun yerine yerleştirilen elektrikli motor sayesinde ilerleyen Express modelinde 19 adet nikel-demir batarya bulunuyordu. Bataryalar o kadar büyüktü ki, aracın kargo bölümünün hacmini yarı yarıya çalmıştı. Bu değişimler aynı zamanda aracın arka aksının güçlendirilmesine, eklenen ağırlığın üstesinden gelmek için güçlendirilen frenlere neden olmuştu.

Üretimi çok düşük kalan otomobil, genellikle Fransa’da resmi makamlar tarafından kullanıldı.

Volkswagen Golf 2 (1985)

Volkswagen, Bus, Polo ve Golf gibi modellerinin üzerinden türetilmiş birkaç elektrikli modele daha sahipti. 1977 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda elektrikli otobüsü tanıtan Volkswagen aynı fuarda 20 sipariş aldı. 1976 yılında yapılan Elektro-Golf prototipi, 1981’de Golf I, 1985’te Golf 2 olarak karşımıza çıktı. Yaklaşık 70 adet üretilen otomobilin menzili 65 km ve maksimum hızı 100 km/s olarak verilmişti. Otoyol hız sınırlarına yaklaşan hızıyla gündelik kullanıma uygun olan bu Golf, ne yazık ki çok fazla satamadı.

Peugeot J5 (1989)

1980’lerin sonunda Peugeot, agresif bir şekilde elektrikli otomobil segmentine giriş yaptı. Lider olarak yer almak istediği bu sektörde ilk olarak 205 modelini elektrikli hale getirdi. Bu çalışmalardan sonra yerel yönetimler, büyük şirketler ve taşımacılık filosuna sahip olanları eline geçirmek isteyen Peugeot, J5 isimli elektrikli minibüs üretimine başladı. O dönemde Peugeot’un kurduğu sistem sayesinde aynı hatta hem elektrikli hem de dizel minibüs üretilebiliyordu.

Elektrikli J5, dizel modelinden yaklaşık 1 ton daha ağırdı. Bu ekstra kütle nedeniyle minibüs maksimum 80 km/s hıza çıkabiliyordu ve 50 km/s hıza çıkması 12.5 sn sürüyordu. Toplamda 300 adet üretilen J5 modeli bu satışıyla gerçekten elektrikli otomobil pazarında bir numaraya yükselmişti.

Citroen C15 ve C25 (1989)

Elektrikli otomobilin bataryalarını depolamak vanlar ve minibüsler için oldukça kolaydı. Boş alanı fazla olan bu araçları markalar elektriklendirmeyi çok sevmişti. Citroen’de bu çalışmalarda Peugeot’un alt yapısından faydalandı. 1990’ların başında hem elektrikli hem de hibrit olarak üretilen C15 ve C25 modeli sayısı bilinmeyecek kadar az üretildi ve tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.

Fiat Panda Elettra (1990)

Fiat’ın elektrikli otomobiller konusundaki çalışmaları 1962 yılına dayanıyor. Fiat 500, 850, 1100, 124 ve 900 T modellerini elektrikli hale getiren marka, dönemin en teknolojik otomobilini yapmayı başarmıştır. Fiat Panda Elettra modeli standart aküler ile düşük hızlarda 60 km kadar yol gidebiliyordu. Nikel Kadminyum aküler ile donatıldığında ise araç 180 km yol yapabiliyordu. Bu çağ için yeni olan rejeneratif frenleme sistemine de sahip olan Fiat Panda, rakiplerine göre birkaç sorun yaşadı. İçten yanmalı versiyonuna göre oldukça ağır olan Panda, 80 km/s maksimum hızına ulaşmak için çok uğraşması gerekiyordu ve büyük bataryalar arka koltukların yerini kaplamıştı. Bu nedenle 2 kişilik olan otomobil, rakiplerine göre tercih edilmiyordu.

Fiat Cinquencento Elettra (1992)

Elektrikli Panda’nın Cinquecento Elettra üzerinde çok fazla emeği bulunuyor. Her iki araçta aynı elektrikli motora sahipti fakat Cinquencento, Panda’nın aksine 5 ileri şanzımana sahipti. Şirket yapılan araştırmalar sonucunda standart akü paketinin 600 şarj döngüsüne, nikel kadminyum olan versiyonun ise ortalama 2000 şarj döngüsüne sahip olduğunu açıkladı. Araçta çağın en teknolojik detaylarından olan, motorun anlık enerji tüketimi, en verimli seyir hızı gibi değerleri gösteren bir mini bir bilgisayar yer aldı.

Skoda Eltra 151 (1992)

Skoda, 1990 yılında Shortcut adında bir elektrikli prototip göstermişti. Skoda’nın o dönemki station araçlarının neredeyse benzeri olan otomobilden sonra Eltra adında yeni bir model yollara çıktı. Skoda Favorit’ tamamen elektrikli aksamın monte edilmesiyle oluşturulan model, Çek Posta hizmetleri tarafından satın alındı fakat Skoda’yı Volkswagen’in satın almasıyla bu çalışmaların tamamı durduruldu.

Volkswagen Golf 3

Yıllarca süren çalışmalar meyve verdi. Volkswagen 1992 yılında ilk elektrikli otomobilini üretimeye resmi olarak başladı. 1992 yılında tanıtılan Golf 3 Citystromer, Siemens ve Varta iş birliği ile üretildi. Fren enerjisinin geri kazanımı sistemine sahip olan otomobilde kurşun asitli aküler ile 90 km menzil sunuluyordu. Bu araçtan 120 adet üreten Volkswagen, 1996 yılında bu aracın üretimine son verdi. Deutsche Telekom firmasına satılan bu araçlardan halen 50 tanesi bir depoda bulunuyor.

Citroen AX (1994)

Citroen, C15 modelinden aldığı dersleri AX modelinde uyguladı. Model ilk kez 1994 yılında üretildi ve seri üretime ertesi yıl geçti. Batarya teknolojisi yenilenen otomobil de şarj süresi kısaldı. Maksimum 120 km/s hıza çıkabilen otomobilin menzili de 100 km’ye çıkartıldı. 700 adet üretilen otomobilin, tam seri üretime geçmesi için laboratuvarlarda çalışmalar da yapıldı.

Peugeot 106 / Citroen Saxo (1995)

1990’ların ortasına gelindiğinde, Peugeot halk için otomobil üretme fikrini barındırıyordu. Citroen’in AX modelinde kullandığı sistemleri 106’ya aktaran marka, aynı zamanda da kardeşi olan Citroen Saxo’ya da bu geliştirmeyi uyguladı. Markanın benzinli modeller yerine satmayı düşündüğü bu modeller, 2003 yılına kadar üretildi. 3540 adet Saxo, 2270 adet 106 üreten marka, maliyetlerin artması nedeniyle üretime son verdi.

Renault Clio (1995)

Renault, 1991 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Elektro-Clio adındaki bir prototipi gösterdi. Volkswagen gibi aktarma organlarında Siemens’ten yardım alan marka aracın 1993 yılında yürüyen bir hale geleceğini iddia etti. Renault, bu gelişmeyi ne yazık ki bu sürede tamamlayamadı. Renault, geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi pilleri satmak yerine kiralama avantajı sundu. Biten piller kiralamanın garantisi altında sıfır olanlar ile değiştiriliyordu.

Fiat Seicento Elettra (1998)

Seicento Elettra, Fiat’ın elektrikli otomobil teknolojisinde sıçramaya neden oldu. Aracı tasarlayan mühendisler, araçları daha kullanılabilir hale getirmek için bataryaları aracın önüne taşıdılar ve bu sayede iç mekanda da geniş bir alan sağlayan mühendiler, motoru aracın arka aksına yerleştirdiler. Gelişen teknoloji ile otomatik şanzımana sahip olan bu elektrikli otomobilde vites geçişleri artık birer tuş ile yapılıyordu. Fiat bu otomobilin birkaç yüz örneğini üretti.