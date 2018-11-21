Honda 122 bin minivanı geri çağırdı

Şirketten yapılan açıklamada, 2018 ve 2019 model 122 bin Odyssey model minivanının, aracın otomatik sürgülü kapılarının seyir halindeyken açılmasına yol açan üretim hatası nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, hatanın elektrikli kapının güvenle açılmasını sağlayan yapışkan arka mandallarının doğru çalışmamasından kaynaklandığı ifade etti.

Honda, araç sahiplerine yaptığı bilgilendirmede, servis ve bayilerinin geri çağrılan araçların ilgili parçalarını değiştireceğini, yeterli yedek parça bulunamaması halinde otomatik sürgünün geçici olarak iptal edilerek kapının elle açılacak hale getirileceğini kaydetti.

Hatalı araçların büyük bölümünün ABD ve Kanada'da satıldığı bildirildi.