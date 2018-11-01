Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Honda SEMA’da pedallı arabasını gösterdi

Honda’nın küçük çocuklar için ürettiği pedallı otomobilleri SEMA Motor Show’da ortaya çıktı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Honda, SEMA’da çok farklı otomobiller sergiliyor fakat sergilediği çok daha farklı ürünler var. Bir çoğumuzun çocukluk hayali olan pedallı arabayı tamamen baştan tasarlayan Honda, bunu kendince yorumladı ve büyük çocukların beğenisine sundu. Tamamen pedalla yürüyecek şekilde tasarlanan aracın tasarımı Honda’nın 2015’te Project 2 ve Project 4 isimli ultra hafif otomobil konseptlerinden geliyor. Pedallı arabaların hafif olması daha hızlı gitmek ve yorulmamak için önemlidir. Honda’da bu mantıktan yola çıkarak, karbon elyafı ile tasarladığı yeni oyuncağını gösterdi. Gece karanlığında da kullanılabilmesi için ışıklara da sahip olan otomobilin, kaputunun altında telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir priz bile bulunuyor. 
 
119.4 cm uzunluğunda, 55.88 cm genişliğinde ve 60.96 cm yüksekliğinde olan konseptin jantları Honda Civic HB’den alınma. Bu otomobilin üretime sokulması gibi bir düşünce olduğuna dair bir ayrıntı yok. Fakat çocuklarınıza bu eğlenceyi tattırmanız hatta kendiniz bile bu eğlenceyi tatmalısınız.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Limon suyunun yararları

Limon suyunun yararları

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Dişlerimize zarar veren gıdalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA