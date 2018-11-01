Honda SEMA’da pedallı arabasını gösterdi

Honda, SEMA’da çok farklı otomobiller sergiliyor fakat sergilediği çok daha farklı ürünler var. Bir çoğumuzun çocukluk hayali olan pedallı arabayı tamamen baştan tasarlayan Honda, bunu kendince yorumladı ve büyük çocukların beğenisine sundu. Tamamen pedalla yürüyecek şekilde tasarlanan aracın tasarımı Honda’nın 2015’te Project 2 ve Project 4 isimli ultra hafif otomobil konseptlerinden geliyor. Pedallı arabaların hafif olması daha hızlı gitmek ve yorulmamak için önemlidir. Honda’da bu mantıktan yola çıkarak, karbon elyafı ile tasarladığı yeni oyuncağını gösterdi. Gece karanlığında da kullanılabilmesi için ışıklara da sahip olan otomobilin, kaputunun altında telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir priz bile bulunuyor.

119.4 cm uzunluğunda, 55.88 cm genişliğinde ve 60.96 cm yüksekliğinde olan konseptin jantları Honda Civic HB’den alınma. Bu otomobilin üretime sokulması gibi bir düşünce olduğuna dair bir ayrıntı yok. Fakat çocuklarınıza bu eğlenceyi tattırmanız hatta kendiniz bile bu eğlenceyi tatmalısınız.