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Honda'nın sevilen Crossover'ı CR-V'nin yeni neslinin fiyatları açıklandı

Ülkemizde dizele ilk veda eden otomobil olan Honda CR-V, yeni yüzü ve yeni motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Gelecek hafta satışa sunulacak olan otomobilin fiyatları ise belli oldu.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Ülkemizde oldukça sevilen ve 1.6 litre dizel, otomatik ve 4 çeker sistemini bir arada sunan ilk model olan CR-V yeni neslinde dizel motor seçeneğini sunmayacak. İngiltere'de üretilen otomobilin Avrupanın dizelden vazgeçmesinin ürünü olan yeni motor seçeneğini görüyoruz. 1.5 litrelik motora sahip olan otomobilin dört çeker sistemi hala sunuluyor. Yeni neslinde sınıfının en aerodinamik ve en güvenli otomobili seçilen CR-V, artık 7 koltuk seçeneği de sunacak. Ülkemizde 13 Ekim tarihinde satışa çıkacak olan modelin fiyatları ise şöyle; 

Yeni CR-V fiyatları
 
Elegance:                                265.000₺
 
Executive :                              285.000₺
 
Executive (7 koltuk):              300.000₺
 
Executive + :                           307.000₺
 
 

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