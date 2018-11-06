Honda'nın yeni motosiklet modelleri 2019’da Türkiye’de

Honda, Milano’da gerçekleştirilen 2018 EICMA’da 2019 model yılı için Avrupa motosiklet ürün gamının tamamını sergiliyor. Honda’nın yenilik rüzgarında iki adet tamamen yeni model ismi ve kapsamlı bir şekilde yenilenen üç model yer alıyor. Honda’nın EICMA yenilikleri markanın orta sınıf motosiklet dünyasına tamamen yeni bir soluk kazandırıyor.

EICMA süresince sergilenecek olan yeni CB650R, CBR650R, Super Cub C125 modelleri 2019 yılında Türkiye’deki motosiklet fuarı ile birlikte satışa çıkacak. Orta sınıf Naked dünyasına yeni bir görünüm sunan yeni CB650R, Honda’nın Neo Sports Café’ konsepti ile geliştirilen ürün ailesini tamamlıyor. Diğer yeni model olan CBR650R ise CBR1000RR Fireblade modeline dayanıyor. CBR650R, 70 kW gücünde yüksek devirli, yüksek performanslı dört silindirli motoru hafif bir şasi ile birlikte sunuyor.

Milano’da dünyanın her yerinden motosiklet severleri bir araya getiren fuarda ayrıca Honda’nın yenilenen modelleri de dikkat çekti. CBR1000RR Fireblade serisinin yenilenen modeli ve SP versiyonu da Türkiye’ye gelecek modeller arasında yer alıyor. CBR1000RR Fireblade ile CBR1000RR Fireblade SP, yeni renk seçenekleri ve optimum pist performansına yönelik ‘Bir sonraki aşama Tam Kontrol’ geliştirmeleri ile satışa çıkacak.

CB1000R 2019’da yeni bir metalik gümüş renkle satışa sunulurken, Integra için yeni bir inci beyazı seçeneği olacak.NC750X için daha koyu gümüş yan kaplamalar gelecek. X-ADV modeli de yeni renk seçenekleri ile 2019 yılında Honda bayilerinde olacak.

EICMA’da yer alan yeni modellerden CB500F, CBR500R ve CB500X ise Avrupa pazarında satışta olacak.

EICMA FUARI’NDA DÜNYA LANSMANI YAPILAN, 2019 YILINDA TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULACAK YENİ MODELLER;

CB650R

2018 yılında CB1000R, CB300R ve CB125R olmak üzere üçlü Naked modellerini piyasaya süren Honda, şimdi de “Neo Sports Café” görünümünü orta sınıf arenasına taşıyor. Modern ve minimalist tasarım diliyle dikkat çekerken cafe racer ilhamlarını “trapezoid” formalarla süsleyerek göz alıcı bir etkiye neden oluyor. Sıralı dört silindirli motor tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilirken imza niteliğindeki yuvarlak far ve oyuk yakıt deposu, ‘Neo Sports Café’ ailesine aidiyetin altını çiziyor.

Söz konusu premium görünümle premium özellikler devreye giriyor: 41mm Showa ters ‘Bağımsız çalışan’ çatal, merkeze sabitlenen dört pistonlu ön fren kaliperi, Honda Selectable Torque Control, yardımcı/slipper debriyaj ve son derece modern göstergeler.

Sonuç; benzersiz bir görünüm, yüksek performans ve en üst düzey özellik kombinasyonuna sahip arzu nesnesi orta sınıf bir Naked.

CBR650R

CBR650R, Honda ürün ailesinin spor orta sınıf serisin yeni ismi olarak öne çıkan bir diğer model.

Tasarım dili olarak doğrudan 2018 CBR1000RR Fireblade modelinden unsurları bünyesinde barındırsa da CBR650R; keskin, agresif çizgiler ve uzatılmış yan kaplamalar, ayrıca süper kısa arka bölüm ve dar çift LED farlar gibi detaylarla kendine özgü bir yorum ortaya koyuyor. CBR650R, yerini aldığı CBR650F modelinden 6 kg daha hafif ve 30 mm daha ileride konumlandırılan gidon ile daha geride ve yukarıda konumlandırılan ayak destekleriyle daha sportif bir sürüş pozisyonu sunuyor.

Honda’nın klasikleşmiş sıralı dört silindirli motoru 1.000 d/d daha fazla devir çevirebiliyor ve 12.000 d/d’da 70 kW ile yüzde 5 daha fazla maksimum devir gücü üretiyor. Yeni ve daha agresif görünümle birlikte yeni motor yeni ‘R’ takısının karşılığını veriyor.

Ayrıca hem CB650R hem de CBR650R için bir 35 kW dönüşüm de sunulacak.

SUPER CUB C125

Yeni Honda Super Cub C125, bugüne kadar 60'ın üzerinde ülkede satılan, küresel çapta haklı bir üne sahip olan ve benzersiz tasarımı, pratik kullanım özellikleri ve sorunsuzluğuyla ün yapan bir aracın başarılarla dolu geçişine tamamen yeni bir sayfa açıyor.

Görünüm olarak klasik şablonun dışına çıkmayan Honda Super Cub C125 yeni 125 cc hacimli motorun sağlamış olduğu güç ve tork artışı sayesinde şehir trafiğinin bir adım önünde olma imkanı sunuyor. Güç artışını dengelemek ve daha yumuşak vites geçişleriyle daha akıcı bir sürüş sunmak üzere otomatik debriyaj da yenilendi.

Çelik iskelet Super Cub’un efsanevi sürüş özelliklerini koruyan bir sertlik dengesiyle optimize edildi. Daha uzun süspansiyon yollarına sahip ön ve arka süspansiyonlar, 17 inçlik dökme alüminyum jantlar ve disk ön frenler esnek ve dengeli bir sürüş ile etkili bir fren performansı sunuyor. Tam LED aydınlatma birimleri modern bir dokunuş sağlarken, akıllı anahtar (Smart Key) günlük kullanım kolaylığı sunuyor.

Mavi (Pearl Niltava Blue) ve Kırmızı (Pearl Nebula Red) sedefli renkler Super Cub C125 hatlarını daha da belirginleştiriyor.

EICMA FUARI’NDA YENİLENMİŞ VERSİYONARI GÖSTERİLEN, 2019 YILINDA TÜRKİYE’DE DE SATIŞA SUNULACAK MODELLER;

CBR1000RR Fireblade ve CBR1000RR Fireblade SP

2017 yılındaki kapsamlı model değişiminin ardından Fireblade’in ‘Bir sonraki aşama Tam Kontrol’ kavramı optimum pist performansına yönelik elektronik değişikliklerle 2019 yılı için daha da geliştirildi. Bu kapsamda HSTC ve ABS yeniden ayarlanırken HRC MotoGP programından alınan geri bildirimlerle performans üretimi optimize edildi. Honda Selectable Torque Control ve Wheelie Control fonksiyonları gösterge panelindeki yeni ‘W’ göstergesi ile birbirinden bağımsız çalışıyor.

Grand Prix Red renginin üç renk etkisi daha kalın beyaz çizgilerle güçlendirilirken, Matt Ballistic Black Metallic rengi kırmızı CBR logosuna ev sahipliği yapmak üzere tamamen siyah üretiliyor.

X-ADV

2017 yılında satışa sunulduğunda kısa sürede gönülleri kazanan ve 2018 yılında çok modlu Honda Selectable Torque Control ve çift kavramalı otomatik şanzımanın arazide daha rahat vites değiştirmesini sağlayan “G” vites değişimi ile donatılarak güncellenen Honda’nın ‘motosiklet SUV’u’ 2019 model yılı için heyecan uyandıran bir ‘kamuflaj’ da dahil olmak üzere yeni renklerle yollara çıkıyor.