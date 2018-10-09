HUAWEI ve BMW yüksek performanslı bilgi işlem birlikteliğini duyurdu

Araç testleri gibi her bir sunucuda yüzlerce saat boyunca çalışan uygulamalarda yüksek ürün kalitesi ve güvenilirliği sağlamak için binlerce test gerçekleştirildi (Bruteforce ve EMC testleri dahil). Verimlilik tasarımı sayesinde, HUAWEI'in sunucuları, esnek ve büyük kapasiteli yerel depolama genişletme yetenekleri, enerji tasarrufu özellikleri ve aynı zamanda mükemmel bilgi işlem performansı sağlıyor. Ayrıca HUAWEI sunucuları, vektör hava akımı yönetim teknolojisi, çift yüzlü hücresel kart teknolojisi, Dinamik Enerji Yönetimi Teknolojisi (DEMT) ve dinamik güç sınırlama teknolojisi gibi kapsamlı enerji tasarrufu teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve güç tüketimini büyük ölçüde azalttı.

Stockholm'un 800 kilometre uzağındaki kuzey kutup dairesi yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Pitea istikrarlı ve bol miktarda yenilenebilir enerji kaynağı sunuyor (hidroelektrik ve rüzgar enerjisi). Son derece düşük karbondioksit emisyonları endüstri sürdürülebilirlik hedeflerini karşıladı. Çünkü kutup dairesinin yakınındaki Pitea, veri merkezi için doğal bir soğutma ortamı sağlıyor. Buna ek olarak, İsveç'te neredeyse her yerde bulunan fiber optik bağlantılar, yüksek hızlı veri iletimi için temel oluşturdu. Pitea ayrıca yüksek fiziksel güvenliğe sahip. İsveç'te depremler gibi doğal afetler nadiren meydana geliyor ve 200 yıldan fazla bir süredir hiçbir savaş meydana gelmedi. Buna ek olarak, birkaç ABD internet devi, kuzey İsveç'te veri merkezleri kurdu ve bu bölge stratejik veri merkezi yatırımları için yeni bir alan oluşturdu.

Güvenli veri merkezleri sağlamak ve veri merkezi barındırma hizmetleri sunma amacı taşıyan ve yerel bir satıcı olan Fortlax, özellikle HPC kümelenmesi için yeni bir ekipman odası inşa etti.

Projenin teslimatı sırasında HUAWEI’nin proje ekibi müşteriye odaklandı ve müşterinin bakış açısıyla ilgili konuları değerlendirdi. Riskleri en aza indirmek için ilk konfigürasyon, kabin ölçüleri, kablolar, ekipman odası alanı, zemin ve diğer detaylar göz önünde bulunduruldu. Buna ek olarak, İsveç'te hızlı HPC dağıtımını desteklemek, nakliye maliyetlerini ve zamanını azaltmak için yerel sunucu rafları satın aldı, sistem ön kurulumunu tamamladı ve entegre paketleme yerel olarak tamamlandı. Sunucu dolapları, entegre raflar olarak sevk edildi ve nakledildi. Güç sağlandığında ve ağ kabloları bağlandığında hizmetler başka bir kuruluma gerek kalmadan çevrimiçi oldu.