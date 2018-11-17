Hyundai Assan müşteri deneyiminde dünya üçüncüsü oldu

Satış ve Satış Sonrası faaliyetlerinde her zaman müşteri memnuniyetini hedefleyen Hyun­dai Assan, yine zirveye oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Se­ul-Gü­ney Ko­re­’de dü­zen­le­nen “Global Müşteri Deneyimi Yarışması’n­da dünya üçün­cüsü ola­rak ül­ke­mi­ze ma­dal­ya ile dön­en Hyundai Assan, iddiasını almış olduğu bu önemli zafer ile pekiştirmiş oldu.

Satış danışmanı kategorisinde üçüncü olarak önemli bir başarı gösteren Hyun­da­i Erk Oto­mo­tiv Satış Da­nış­ma­nı Pınar Bingöl, Türkiye’deki birinciliğin ardından uluslarası arenada da dikkatleri üzerine çekti. Toplam 64 ülkeden 74 satış danışmanının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada ül­ke­mi­zi tem­sil eden Pınar Bingöl, mülakat, ya­zı­lı sı­nav ve rol can­lan­dır­ma olmak üzere üç bölümden oluşan yarışmada hünerlerini gösterdi. Genel klasmanda dünya üçün­cüsü ola­rak öne çıkan temsilcimiz, pa­ra ödü­lü, pla­ket ve ma­dal­ya ile ödül­len­di­ril­di. Bu sonuçla, Hyundai Assan satış kategorisi genel klasmanda ilk defa uluslararası bir başarı elde etmiş oldu.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, bu önemli başarıyla ilgili olarak, “Markamızın müşteri memnuniyeti konusunda uzun yıllardır yapmış olduğu özverili çalışmalar ve müşteri deneyimine verdiği önem, artık meyvelerini vermeye başladı. İlerleyen dönemlerde, tüm bayi teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın benzer başarılara imza atacaklarından eminim. Çünkü, Hyundai markası olarak en çok satan değil en çok sevilen marka olmayı arzuluyoruz. Ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden Pınar Bingöl’ü de üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.