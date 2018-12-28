Hyundai Assan, ziyaretçi sayısını yüzde 60 artırdı

Öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler, sivil toplum kuruşları, yerel yönetimler, fan kulüpler, aileler ve VIP kişilerden oluşan ziyaretçiler, fabrikadaki hatları gezerek, Türk işçisinin emeğiyle üretilen i10 ve i20 modellerinin yapım aşamalarına tanık oldular.

Çeşitli yaş gruplarından oluşan 4000 kişiye yakın ziyaretçi, üretim hatlarının yanı sıra fabrika ve marka hakkında da detaylı bilgiler aldılar. Üst düzey yöneticiler de fabrika gezilerine eşlik ederken ziyaretçilerden de herhangi bir ücret talep edilmiyor ve bu özelliğiyle takdir toplamış oluyor.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, “Türkiye’deki üretimimize 1997 yılında başladık ve 21 yıldır kesintisiz bir şekilde hizmetlerimize devam ederek ülke ekonomisine katkıda bulunduk. Ürettiğimiz otomobillerimizin üretim kalitesini ve süreçlerini ziyaretçilerimizle paylaşmaktan dolayı da oldukça mutluyuz. Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor ve fabrikamızın üretim merkezi olmasının haricinde öğrencilerimiz için bir okul gibi eğitici olmasını da istiyoruz” dedi.