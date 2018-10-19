Hyundai, dünyanın en iyi 40 markasından biri

Marka değerini 2017 yılından bu yana yüzde 3 artırarak 13.5 milyar dolar seviyesine çıkaran Hyundai, bu sonuçla beraber “En İyi 40 Global Marka” listesindeki yerini korudu.

Hyundai, global otomotiv sıralamasında ise altıncı sırada yer alıyor. Bu sıralamayla beraber 2005'ten bu yana marka değerinde dört kat artış görülen Hyundai’nin büyümesi de paralel oranda artmaya devam ediyor.

Müşterilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde kaliteli modeller üreten Hyundai, sürekli olarak yenilikçi ve yaratıcı bir marka olmaya da özen gösteriyor. Marka değerini sürekli olarak artırma hedefinde olan Hyundai, almış olduğu ödüller ve benzeri başarılarla da kendisini ispatlamış oluyor.

Marka değerini, yeni modeller ve ürün kalitesi artırıyor.

Hyundai, dünyanın ilk özel hidrojenle çalışan SUV modeli NEXO'yu da bu yıl piyasaya sunmuş otomotiv endüstrisi adına çok önemli bir kilometre taşına imzasını atmıştı. Hyundai’nin çevreci araçlar serisinde, tamamen yeni bir proje olan Kona Electric ve gelecekteki mobilite alanında markanın öncü ruhunu sergileyen IONIQ de bulunuyor. Ayrıca, gelecekte üretilecek performanslı ve otonom sürüşe sahip teknolojik modeller de markanın imajını, değerini ve popülerliğini artırmaya devam edecek.