Hyundai Grubu aküleri şarj etmek için otomobillerin tavanına güneş paneli yerleştirecek

Hyundai ve Kia, araçlarında güneş enerjisi şarj teknolojisini tanıtacaklar. Elektrik üreten elektrikli güneş panelleri, aracın tavanına ve kaputuna dahil edilecek ve tüm motor seçeneklerinde akülerin şarjı için yardımcı olacak. Bu sayede motorun verimliliğini arttıracak olan marka, hem yakıt tüketimini hem de çevreye verdiği zararı azaltacak.

Her motora uyumlu olacak bu teknoloji, üç farklı nesle sahip olacak. Birinci neslinde silikon güneş panelleri ile enerji sağlayacak olan sistem, ikinci ve üçüncü nesilde yarı saydam olacak ve aracın tavanı kadar sağlam olacak. İlk başta tavan sacı üstüne monte edilecek olan sistem, karavanlarda gördüğümüz sistemin benzeri olacak. Hava şartlarına bağlı olacak %30 ile %60 arasında şarj gücüne sahip olacak bu sistem, ilk olarak klasik motorlu otomobillere uygulanacak. İkinci nesilde panoramik cam tavan üzerine monte edilecek olan sistem, güneş enerjisini aküye depolarken aracın içerisinde ısı oluşumunu da önleyecek. Bu sayede aracın alternatör üzerinden enerji üretimi düşecek ve aracın yakıt verimliliği de sağlanmış olacak. Bu teknoloji ilk olarak Hyundai’nin araçlarında yer alacak ve 2019 yılından sonraki araçlarında uygulanmaya başlanacak.