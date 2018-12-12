Hyundai, hidrojen yakıt hücresi teknolojisine 6.5 milyar dolar yatırım yapacak

Koreli firma, Hyundai, Genesis ve Kia modellerinin sadece suyla çalışan ve elektrik üreterek aracı hareket ettiren hidrojen sistemini kullanan sistemler üzerinde yıllardır yatırım yapıyor. Bu yapı sayesinde elektriğe ihtiyaç olmadan ilerleyebilen otomobiller yapacak olan Hyundai, talebin 2030 yılına kadar artacağını düşünüyor. Bu artış sonucunda sorun yaşamak istemeyen Hyundai, öncüsü olduğu bu teknoloji için hem araştırma hem de üretim tesislerini büyütmek için büyük bir yatırım planlıyor.

Fuel Cell adı verilen teknoloji ile yılda 500 bin yakıt hücreli otomobil üretmeyi planlayan marka, bu kapasiteyi şimdiden 700 bin adetin üstüne çıkartmayı düşünüyor. Otomobil, ticari araç, forklift ve gemiler dahil olmak üzere her ürün grubunda kullanılabilecek olan bu teknoloji, çevreye saldığı su buharı nedeniyle de çevreye sıfır zarar veriyor.

Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Eui-sun Chung, “Rolümüzü otomotiv taşımacılığının daha da ötesine taşıyarak, küresel toplumun takipçisi olacağız. Hidrojeni ekonomik açıdan sürdürülebilir bir enerji kaynağı haline getirerek, temiz enerjiye dönüşümde aktif bir rol oynayacağız1 dedi.

Grup, bu yılın başında ix35 modelinde 2013 yılından beri denenen bu teknolojiye sahip olan Nexe modelini üretti. Biraz pahalı olarak satışa sunulan Nexo, maliyetlerin düşmesinin ardından daha uygun fiyatlı olarak satışa sunulacak.