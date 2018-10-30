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Hyundai NEXO, Euro NCAP’ten 5 yıldızı kaptı

Hyundai NEXO, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk Fuel Cell elektrikli araç oldu.

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Hyundai, 2018 yılında piyasaya sunduğu ikinci nesil hidrojen yakıt hücreli elektrikli modeli NEXO FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) ile Avrupa Euro NCAP çarpışma testlerinden en yüksek skor olan beş yıldız ile ayrıldı. Bağımsız araç değerlendirme kuruluşu olan Euro NCAP, tüm değerlendirmelerde aktif ve pasif güvenlik donanımlarına fazlasıyla ağırlık verdi. Kapsamlı olarak gerçekleştirilen testlerde güvenlik donanımları kadar şasi rijitliği ve bağlantı noktaları da skoru etkilemiş oldu. 
 
Hyundai SmartSense: En son aktif güvenlik sistemleri
 
Avrupa güvenlik standartlarını karşılamak için en yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilen Hyundai modelleri, SmartSense adı verilen güvenlik donanımlarıyla üretiliyor ve çarpışma riskini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor. Özellikle, “Yaya Tespit ve İleri Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)”, Euro NCAP'de sıkı bir şekilde test edildi. Bu sistemler, sürücülerin acil durumlara karşı uyarılması ve gerektiğinde otomatik olarak frenlenmesi gibi birçok gelişmiş aktif güvenlik özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ön radar ve kamera sensörlerini kullanarak üç farklı kademede çalışan FCA, sürücüyü görsel olarak ve akustik olarak uyarırken, ayrıca çarpma tehlikesi seviyesine göre freni kontrol ediyor. Çarpışmayı önlemek veya çarpışma kaçınılmaz olduğunda hasarı en aza indirmek için maksimum fren gücü uyguluyor.
 
Şeritte Kalma Yardımcısı da Euro NCAP testlerinde beş yıldız için önemli bir rol oynadı. Aracın şeritte hizalı durmasını sağlayan bu sistem, herhangi bir güvensiz hareket durumunda sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor. 
 

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