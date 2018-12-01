Hyundai Palisade Los Angeles'ta tanıtıldı

Hyundai, yeni SUV modeli Palisade'i Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıttı. İddialı tasarımı, iri cüssesi ve teknolojik özellikleriyle göz dolduran Hyundai Palisade, yepyeni bir SUV şasisine, cömert kargo alanına ve sekiz kişilik oturma kapasitesine de sahip. Ulsan, Kore'de üretilecek ve 2019 yazında öncelikle Amerika pazarında satışa sunulacak olan Palisade, aynı zamanda markanın SUV dünyasındaki etkinliğini de artırmış olacak.

Hyundai Palisade, markanın özellikle Amerika pazarındaki amiral gemisi olmaya aday bir SUV. Gerek tasarım özellikleri, gerek iri cüssesiyle Amerikan tarzını yansıtan Hyundai, aynı zamanda dayanıklılık, teknoloji, güvenlik, ferahlık ve verimlilik gibi detaylara da fazlasıyla önem veriyor.

Palisade’ın tasarım dili, sade fakat gösterişli bir temada stil ile haysiyet taşıyor. Önden bakıldığında diğer Hyundai modelleriyle benzerlik gösteren fakat tamamen yeni bir tasarım dili söz konusu. Geleneksel tarzın aksine daha geniş basamaklı bir ızgara ile premium SUV'ları temsil eden Palisade, ayrılmış kompozit farlar ve dikey olarak bağlanan aydınlatma grubu, mevcut LED farları ve krom parçalarla belirgin bir ön görünüm oluşturuyor. Genişletilmiş motor kapağı, kendinden emin duruşu sağlamlaştırırken, iri C sütunları ve panoramik cam tavan da aracın büyüklüğünü perçinlemiş oluyor. Arka taraftaysa, keskin bir detaylandırma ve dikey bir LED farlar dikkat çekiyor. Geniş ve kararlı bir duruşu vurgulayan bu özellikler aynı zamanda araç içindeki yolculara cömert bir ferahlık hissi de sağlıyor. Palisade’de kullanılan 20 inçlik jantlar da iddialı dış tasarım özelliklerini destekliyor. Palisade’ın tasarım dili, sade fakat gösterişli bir temada stil ile haysiyet taşıyor. Önden bakıldığında diğer Hyundai modelleriyle benzerlik gösteren fakat tamamen yeni bir tasarım dili söz konusu. Geleneksel tarzın aksine daha geniş basamaklı bir ızgara ile premium SUV'ları temsil eden Palisade, ayrılmış kompozit farlar ve dikey olarak bağlanan aydınlatma grubu, mevcut LED farları ve krom parçalarla belirgin bir ön görünüm oluşturuyor. Genişletilmiş motor kapağı, kendinden emin duruşu sağlamlaştırırken, iri C sütunları ve panoramik cam tavan da aracın büyüklüğünü perçinlemiş oluyor. Arka taraftaysa, keskin bir detaylandırma ve dikey bir LED farlar dikkat çekiyor. Geniş ve kararlı bir duruşu vurgulayan bu özellikler aynı zamanda araç içindeki yolculara cömert bir ferahlık hissi de sağlıyor. Palisade’de kullanılan 20 inçlik jantlar da iddialı dış tasarım özelliklerini destekliyor.

Bu tasarım özellikleri, 0.33 Cd sürtünme katsayısı sağlayarak araca üstün bir aerodinamik artı sağlamış oluyor. Palisade ayrıca, dönüş sinyali aktif olduğunda, standart Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı’nı daha da kullanışlı hale getiren özel bir monitör de sunuyor. Ses ve navigasyon ekranı geniş ekran formatında verilirken, 12,3 inçlik full dijital TFT merkezi gösterge paneli de aracın sürüş bilgilerini sürücüye anında iletmiş oluyor.

Hyundai Palisade, gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemi (HTRAC) sunuyor. Kar modu bulunan bu sistem, elektronik olarak tekerleklere tork gücü eşit bir şekilde dağıtıyor. Normal, Sport ve Smart modlara sahip bu çekiş sistemi ön ve arka akslar arasında aktif tork kontrolü sağlarken ayrıca Sport modunda araca maksimum sürüş keyfi sunuyor. Arka tekerleklere daha fazla güç iletilirken aynı zamanda daha dinamik ve sportif sürüş hissi sağlanmış oluyor.

Geniş ve ferah gövdesini kendisine yakışacak cinsten bir motor ile taçlandıran Palisade, 3.8 litre V6 bir üniteye sahip. Sürücüsüne maksimum sürüş keyfini yaşatan bu motor, 6000 devirde 291 beygir güç üretirken 5000 devirde de 262 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Sekiz ileri tam otomatik şanzımanla gücünü dört lastiğe ileten bu motor, ön ve arka süspansiyon genişliği, arttırılmış gövde sertliği ve stabilitesiyle mükemmel bir uyum içinde.