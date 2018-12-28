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Hyundai Santa Fe’ye parmak izi tanıma özelliği geliyor

Hyundai, dünyanın ilk parmak izi ile araca giriş ve çalıştırma fonksiyonunu sunacağını söylüyor. Dünya’da ilk olacak bu sistem türünün tek örneği olacak.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Teknoloji giderek hayatımızı ele geçiriyor. Önce kapılarda, kasalarda ve iş yeri giriş çıkışında kullanılmaya başlayan parmak izi tanıma sistemi, telefonlardan sonra ilk defa otomobillerin üzerine entegre ediliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma seçeneğinde yer alan kapı açma tuşuna ve çalıştırma butonuna entegre edilen parmak izi tanıma sistemi aracın kapılarının açılması ve aracın çalışmasını sağlayacak. Bu teknoloji sayesinde anahtara ihtiyacı bitirecek olan Hyundai, bu teknolojinin en büyük sorununun güvenlik kaygıları olduğunu açıkladı. Bunun için uzun bir süre çalışma yapan Hyundai, sahte parmak izi gibi seçenekleri yok etmek için, insan parmağındaki statik elektrik farklılığını ölçen kapasitans tanıma sistemini de kullanmış. Bu sayede sahteciliğin önüne geçecek olan Hyundai, sistemin parmak izini okumama ve ya yanlış anlama şansının 50 binde bir olduğunu ve her güncelleme de bunun daha da ileriye götürüleceğini açıkladı. 
 
Parmak izi tanıma sistemi sayesinde araç içine binen kişinin koltuk, ayna ve bağlantı ayarlarının da otomatik olarak yapılabileceğini söyleyen Hyundai yetkilileri, bu sistemin sadece Bentley Bentayga’nın kilitli eşya gözünde olduğunu ve bununda telefonlardaki gibi basit bir sistemi olduğunu söylüyor. Bu teknolojiyi Ocak ayında yapılacak olan lansmanda görme fırsatı yakalayacağız. 
 

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