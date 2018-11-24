Hyundai Tucson, 1.6 Dizel ile satışlarda uçuşa geçti

Geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunularak Türk tüketicisiyle buluşan makyajlı Hyundai Tucson, yeni eklenen 1.6 lt dizel motor seçeneği sayesinde C-SUV segmentinin gözbebeği haline geldi. Eylül ayından bu yana sadece dizel versiyondan 1.500 adete yakın satış gerçekleştiren Hyundai, böylelikle daralan pazara rağmen C-SUV segmentinde yüzde 9 pazar payı elde etti. Kasım ayındaki ÖTV desteğiyle avantajlı fiyat ve ödeme koşullarının sağlanmasıyla birlikte daha üst segmentteki talepleri de karşılamaya başlayan Tucson’un Aralık ayında başarısını artırması bekleniyor.

Hyundai Tucson’un segmentindeki rakiplerine göre en büyük artısı, dört tekerlekten çekiş sistemini de (AWD HTRAC) sunuyor olması. Türk tüketicisinin en fazla talep gösterdiği 1.6 dizel otomatik 4x4 seçeneğini çeşitli donanım seviyeleriyle sunan Hyundai Tucson, etkileyici dış tasarımıyla da rakiplerinden rahatlıkla ayrışmış oluyor.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV’lerinden biri olan Tucson, 1.6 litre dizel versiyonuyla beraber gücümüze güç kattı. Çünkü, her yönüyle Türk tüketicisinin tüm beklentilerine cevap verebilen bir modelimiz. Bu bağlamda, zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde bize umut aşıladı. Önümüzdeki yılda da Tucson modelimizin satışlarının daha da artmasını hedefliyoruz” dedi.