İbrahim Çağlar 39. İstanbul Rallisi, büyük heyecana sahne olacak

Kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından, İstanbul Ticaret Odası, Budget, B-Plas, Fiat, Intercity ve Tuzla Belediyesi katkıları ile organize edilen 39. İstanbul Rallisi, vefat eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın anısına onun adıyla anılıyor.

48 araç 96 sporcunun mücadele edeceği ralli 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de seremoni startın ardından seyirci özel etabı ile başlayacak. Ekiplerin iki gün boyunca 310 km. boyunca mücadele edecekleri rallinin ilk günü, Ballıca ve Göçbeyli etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından 17:00’den itibaren sona erecek. İkinci güne 21 Ekim Pazar sabahı saat 10.00’da başlayacak olan ekipler, Yeni Darlık ve Esenceli etaplarını ikişer kez geçtikten sonra İTO Powerstage etabının ardından saat 16:30’da İstanbul Park’taki finiş podyumuna ulaşacaklar.

Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, 35 yaş üzeri ralli otomobillerinin katılımına açık Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olan organizasyon, ayrıca Ali Sipahi Ralli Kupası’na da puan verecek.