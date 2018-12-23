İkinci elde fiyattan önce eş dost geliyor

Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarına yönelik önemli bir araştırmaya imza atan LeasePlan Türkiye, CarNext.com Araştırması Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye’deki kullanıcıların ikinci el araç satın alma nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması en başta geliyor. Katılımcıların yüzde 36’sı uygun fiyat nedeniyle ikinci ele yönelirken, ikinci el araçtan istenilen en temel beklentiler arasında yüzde 21 ile aracın hasarsız olması öne çıkıyor. İkinci el araç almanın endişeli ve yorucu bir süreç olduğunu rakamlarla ortaya koyan araştırma, yaşanan endişelerin başında yüzde 43 ile aracı uzak bir yerden almanın geldiğine dikkat çekiyor.

BAKIMA DİKKAT!

İkinci el araç alan ve bu deneyimi yaşayan her 10 tüketiciden 7’si herhangi bir problem ve olumsuzluk ile karşılaşmıyor ama süreç bu kadar da rahat işlemiyor. Araştırmalara göre, ikinci el araç satın alan kullanıcıların yüzde 62’si bu süreçte oldukça yorulduğunu belirtiyor. İkinci el araç satın alırken karşılaşılan problemlerin başında yüzde 8 ile aracın bakımsız olması gelirken, katılımcıların yüzde 6’sı motorun sorunlu olması, yüzde 5’i masraf çıkarması ve yine yüzde 5’lik bir kısmı kilometrenin düşürülmesi gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyor.