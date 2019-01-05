Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı’ndan önce yeni elektrikli konseptini tanıttı

BMW X1’e benzer boyutlarda olan bu konsept otomobil, markanın ilk elektrikli otomobilini ve Japon DNA’sı ile aşılanmış bir tasarım dilini ortaya koyuyor.

Otomobilin aktarma sisteminin detayları halen açıklanmamış olsa da, Infiniti platformun kendine ait ve yeni geliştirildiğini iddia ediyor. Daha önceki açıklama da aracın dış görüntüsüne rağmen daha konforlu ve daha zengin teknolojilere sahip olacak olan bu otomobilin, eski konseptler gibi gösteriş değil üretim odaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Tasarım patronu olan Karim Habib, konseptin marka için yeni bir dönemin başlangıcı olarak adlandırdı. Bu çalışma da markanın ne yönde gitmek isteyeceğini herkese göstermemizi sağlıyor dedi.