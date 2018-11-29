Intercity İstanbul Park tek marka kupalarında kıran kırana final

Toplam 14 ayaktan oluşan Intercity Platinum Cup’ın 13 ve 14’üncü yarışlarının koşulduğu haftasonunda 7’şer ayaktan oluşan Intercity Silver Cup ve Intercity Gold Cup yarışlarının da sonuncuları gerçekleştirildi. Intercity İstanbul Park Pisti’ndeki yarışların sonunda Intercity Platinum Cup sezonunu 252 puanla Sinan Çiftçi birinci tamamlarken Intercity Gold Cup’ı 147 puanla Baybars Öztürk ve Intercity Silver Cup’ı da 154 puanla Fatih Göçer birinci bitirdiler. Caterham otomobilleriyle yarışılan Intercity Platinum Cup’ta, son iki yarışı tamamlaması durumunda sezonu birinci bitirecek olan Emir Ay, 13’üncü yarışta 9’uncu gelerek 13 puan alırken son yarışta kaza yapınca puan alamayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Tek marka kupalarının yanı sıra kendi aracıyla Formula 1 pistine çıkmak isteyenler de ağırlandı. “Caddede olmaz, piste gel” çağrısına cevap veren otomobilseverler “Pist günleri” kapsamında Intercity İstanbul Park’ta piste çıktılar. Her zaman olduğu gibi yoğun katılımın olduğu Pist Günleri etkinliğinde toplam 57 araç, Intercity İstanbul Park'ta sürüş deneyimi yaşadı. Intercity İstanbul Park Tek Marka Kupaları’nın kazananları, kupalarını aralık ayında gerçekleştirilecek ödül töreninde teslim alacaklar.

Intercity Platinum Cup

Her yarış haftasonu iki ayağın yapıldığı kupada pazar günü pole pozisyonunun sahibi 2:14.649’luk derecesiyle Sinan Çiftçi oldu. Çiftçi, ters grid kuralının uygulandığı ikinci yarışa 6’ncı sırada başlamasına karşın yarışı ilk sırada tamamladı ve sezon sonu birinciliği yolundaki en büyük rakibi Emir Ay’a karşı avantaj sağladı. İlk yarışta kıyasıya yaşanan podyum mücadelesi kazaya neden olunca yarışta kırmızı bayrak sallandı ve o anki sıralama geçerli sayıldı. İkinci yarış nispeten daha sakin koşulurken son turlarda yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girdi ve pistin yarışa uygun hale gelmesi gecikince, yarış güvenlik aracı öncülüğünde sona erdi.

Intercity Gold Cup

Günün bir diğer yarışı olan Intercity Gold Cup’ta Renault Megane’lar sahne aldı. Diğer yarışlarda da olduğu gibi sıralama turlarında 9 pilot 1 saniye zaman aralığı içerisinde tur zamanlarına imza attılarsa da pole pozisyonu 2:40.707’lik dereceyle Melih Mağdala oldu. Birbirine yakın tur zamanına imza atan sürücüler, yarışın da son derece heyecanlı geçmesini sağladılar. Yarış boyunca sıralamanın değiştiği Intercity Gold Cup’ta Melih Mağdala pole pozisyonunu finişe taşımayı başarırken Baybars Öztürk ikinci, Ara Miraşoğlu da üçüncü oldu. Bu sonuçlarla Baybars Öztürk sezon birinciliğini elde etti.

Intercity Silver Cup

Renault Clio model araçlarla yapılan Intercity Silver Cup’ta da mücadele üst düzeydeydi. Sezonun son yarışı olması ve sezon birincilik adaylarının puanlarının birbirine yakın olması nedeniyle pistte kıran kırana mücadeleler yaşandı. Kısa pistte yapılan yarışın sıralama turlarında 2:10.064 ile pole pozisyonunun sahibi olan Canberk Demirkol, yarışı da birinci tamamladı. Hakan Eryüce’nin ikinci olduğu yarışın üçüncüsü Erdinç Kaya oldu. Son yarışta önemli puanlar kazanmasına rağmen Canberk Demirkol sezonu ikinci bitirirken Intercity Silver Cup sezonu birincisi Fatih Göçer oldu.