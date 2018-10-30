Intercity İstanbul Park tek marka kupalarında sona doğru

Türkiye'nin dört bir yanındaki yarışseverleri bir araya getiren Intercity İstanbul Park Tek Marka Kupaları sona yaklaşıyor. Toplam 14 ayaktan oluşan Intercity Platinum Cup’ın 11 ve 12’nci yarışlarının koşulduğu haftasonunda 7’şer ayaktan oluşan Intercity Silver Cup ve Intercity Gold Cup yarışlarının 6’ncı ayakları gerçekleştirildi. 27-28 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park Pisti’ndeki yarışların sonunda Intercity Silver Cup’ta liderliği 157 puanla Fatih Göçer sürdürürken Intercity Gold Cup’ın liderliğinde 135 puanla Halil Fatih Küçükyılmaz bulunuyor. Caterham otomobilleriyle yarışılan Intercity Platinum Cup’ın lideriyse 248 puanla Emir Ay. Tek marka kupalarının yanı sıra kendi aracıyla Formula 1 pistine çıkmak isteyenler de ağırlandı. “Caddede olmaz, piste gel” çağrısına cevap veren otomobilseverler “Pist günleri” kapsamında Intercity İstanbul Park’ta piste çıktılar. Her zaman olduğu gibi yoğun katılımın olduğu Pist Günleri etkinliğinde toplam 78 araç, Intercity İstanbul Park'ta sürüş deneyimi yaşadı. Intercity İstanbul Park Tek Marka Kupaları yarışlarında sezonun son ayağı Kasım'da yapılacak ve şampiyonlar belli olacak. Intercity Platinum Cup Her yarış haftasonu iki ayağın yapıldığı kupada hem cumartesi hem de pazar günü pol pozisyonunun sahibi Sinan Çiftçi oldu. Çiftçi, ters grid kuralının uygulandığı ikinci yarışa 6’ncı sırada başlamasına karşın ilk sırayı bırakmadı. Çok fazla geçişin yaşandığı yarışta heyecan da üst düzeydeydi. İlk ayakta 2’nci sırayı, startta 10’uncu sırada olmasına karşın Emir Ay alırken podyumun 3’üncü basamağında Bahaddin Ayan yer aldı. Günün yıldız isimlerinden Sinan Çiftçi, yarışın ardından yaptığı açıklamada “Bugün pistte yol tutuş oldukça azdı. İlk sıralamada iyi bir zaman yaptım ve bu sayede kazandım. 1 ve 7’nci virajda taşmalarım oldu; olmasaydı yarışı biraz daha tehlikesiz götürebilirdim. Geçen yarıştaki yağmurlu havadan bile daha olumsuz bir yol tutuş hepimizi etkiledi. Basınçlar aşağı yukarı herkesin aynı ama bir ara 1.60’lara kadar çıkmıştı. Mutluyum. İkinci yarışa 6’ncı başladım ama ilk sırayı yeniden almayı başardım. 2 yarış men alan Kadir Akça'nın lastikleri ikinci yarışta daha diriydi. Onu geçmek de güzel oldu” dedi.

Intercity Gold Cup

Günün üçüncü yarışı olan Intercity Gold Cup’ta Renault Megane’lar sahne aldı. Hem sıralama turlarındaki yakın derecelerle hem de yarıştaki kritik anlarla dikkat çeken yarış serisinin sıralama derecelerine bakıldığında 1’inci ile 20’nci arasında sadece 2 saniye fark olduğu gözlendi. Bu küçük fark, yarış heyecanına da yansıdı ve podyumdaki en üst basamağı, yarışa en önden start alan Fatih Küçükyılmaz aldı. İkinci Nejat Şenyurt olurken üçüncü ise Melih Mağdala oldu.

Yarışın ilk turlarında ikincilik için verilen mücadele nefes kesiciydi. Baybars Öztürk, Ara Mirasoğlu ve Nejat Şenyurt ilk viraja aynı anda girdiler ve Öztürk ile Mirasoğlu spin atarak pist dışına savruldular. Baybars Öztürk yarışa devam ederken Mirasoğlu yarış dışı kaldı. 9’uncu sırada start alan Gökhan Kellecioğlu da finişi göremeyen bir başka pilot oldu.

Intercity Silver Cup

Renault Clio model araçlarla yapılan Intercity Silver Cup’ta da zorlu bir mücadele vardı. 2.11.542 ile en yakın rakibinin sadece 0.4 saniye önünde pol pozisyonunun sahibi olan Ömer Faruk Çabuk ve ikinci Canberk Demirkol, yarış boyunca rekabet halindeydi. Son tura girilirken Demirkol ilk sırayı ele geçirdi ancak son düzlükte müthiş bir atak yapan Çabuk, damalı bayrağı ilk gören pilot olmayı başardı. 3’üncü ise yarış boyunca Mahir Akbulut ile çekişen Hakan Günister oldu.

Harika finişin ardından konuşan Ömer Faruk Çabuk, "Çok centilmence bir yarış oldu. Canberk sağ olsun bana 3-4 defa yol verdi, ben de ona yol verdim. Sonuçta oldukça çekişmeliydi. Son düzlükte Canberk çizgiden biraz uzaklaştı. Dışa açınca da boşluğu bulur bulmaz geçtim. Onun hatası çok içe girerek önümü kapatmaya çalışması oldu. İlk zaferimi kazandım ve mutluyum. Ön tarafta hiç sürtme olmadan ve centilmence yarıştık. Bunun da etkisi vardı. Bir de ilk iki turda terlediğim kadar hiçbir yarışta terlemedim. Canberk arkadan pres yaptı ve beni baya zorladı” ifadelerini kullandı.