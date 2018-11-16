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İspanya, 2040 yılından itibaren dizel benzinli otomobili yasaklayacak

Ülkelerin daha temiz bir hava için başlattığı çalışmalara dizel yasaklanan ülkelerle başlamıştık. Fakat İspanya, çok radikal bir karara imza attı ve 2040 yılında elektrikli ve hidrojenli otomobil dışında başka otomobile izin vermeyeceğini açıkladı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Küresel ısınma ile birlikte artan hava kirliliği hem insanlara, hem doğaya hem de tarihi eserlere fazlasıyla zarar veriyor. Araçların motorundan havaya salınan sıcak hava ise mevsimlerin bozulmasına neden oluyor ve ülkelerin tabiatlarını bozuyor. Dünyada bu konuda çalışmaya başlayan ülkelerin en radikal kararı İspanya’dan geldi. İskoçya ve Danimarka’nın dizel ve benzini 2040 yılından itibaren kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından gelen bu karar, markaların elektrikli otomobil konusunda neden istekli olduğunun birer kanıtı adeta. Yenilenebilir enerji kullanımı arttırmak isteyen ülkeler, çevre felaketlerinin yaşanmasını da istemiyorlar ve bu yüzden markalarında çalışmalarını hızlandırmalarını istiyorlar. 

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