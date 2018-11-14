Isuzu Novociti Life 3. ödülünü Polonya’dan aldı

Türkiye’de üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Isuzu Novociti Life’ye 3. ödülü Polonya’da düzenlenen ulaşım fuarında verildi. 23-25 Ekim tarihlerinde Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı’na katılan Anadolu Isuzu’nun Polonya distribütörü Busimport PL, standında Isuzu Novociti Life aracını sergiledi. Fuarda düzenlenen yarışmada New Model Bus (Yeni model otobüs) kategorisinde 3’lük ödülünün sahibi olan Isuzu Novociti Life, Polonya’lılardan tam not alarak lansmanından bu yana aldığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Anadolu Isuzu, 12 yıldır Polonya’da

Avrupa’nın birçok şehrinde araç satışı gerçekleştiren ve buralarda yaygın servis ağı kuran Anadolu Isuzu, Polonya’da da 12 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Toplamda 200 araç satışı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, bu satışların 147 adetini son 3 yılda teslim ederek Polonya’da son yıllarda iyi bir satış grafiği sergiledi.

Otobüs konforunda alçak tabanlı midibüs Isuzu Novociti Life

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda 9.5 m uzunluğundaki Citibus modeli ile 7.5 m uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (Egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor.

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerini sağlıyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’nin insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyorlar.

Akıllı tasarım ile servis ve bakım kolaylığı

Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motorunun arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.

Novociti Life bir yılda 3 ödül birden aldı

Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3 ödül aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de Nisan ayında A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı. Son ödülünü Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı’ndan “New Model Bus” kategorisi 3.’lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıyor.