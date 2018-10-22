İtalyan Magneti Marelli 7.1 milyar dolara satıldı

Fiat grubunun efsaneleşmiş ve ralli dünyasında adını fazlaca söz ettirmiş olan parça markası olan Magneti Marelli, artık Japon bir markanın adı altında yer alacak. ABD’li özel sermaye fonu olan KKR’nin sahibi olduğu Calsonic Kansei, Fiat’ın efsane markasının yeni sahibi oldu. Toplamda 7.1 milyar dolara satılan marka, Japon markası ile birlikte aktarma organı, aydınlatma, yüksek teknoloji üzerinde çalışmalar yapacak. Bu sayede gelirini 15.2 milyar Euro seviyesine çıkartması beklenen markanın, dünyanın en büyük otomobil parça üreticilerinden biri olması ön görülüyor. KKR’nin 2016 yılında aldığı Calsonic firması, ertesi gün boyutlarını hızla büyüteceğini açıklamıştı. Bu adımla birlikte marka en büyük büyümeyi de sağlamış oldu.