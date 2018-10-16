İTO – İbrahim Çağlar 39. İstanbul Rallisi Cumartesi günü start alacak

Kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından, İstanbul Ticaret Odası, Budget, B-Plas, FIAT, Intercity ve Tuzla Belediyesi katkıları ile organize edilen 39. İstanbul Rallisi 20 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Ralli, kalp krizi nedeniyle vefat eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın anısına İbrahim Çağlar 39. İstanbul Rallisi olarak anılacak.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda özel ve ara etaplarda ekipler 2 günde toplamda 310,81 km’yi geride bırakacaklar. Ekipler toplamı 108,63 km olan Ballıca, Göçbeyli, Yeni Darlık, Esenceli ve İTO Powerstage özel etaplarında en iyi zamana ulaşmaya çalışacaklar.

Ralli merkezi olarak Intercity İstanbul Park Akademi Binası’nın kullanılacağı yarışın startı 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de verilecek ve hemen ardından seyirci özel etabı Belediye Gösteri gerçekleştirilecek.

İkinci güne 21 Ekim Pazar sabahı saat 10.00 da başlayacak olan ekipler, etapları tamamladıktan sonra saat 16:30’da Intercity İstanbul Park Ana Tribün Arkası 1. Etkinlik Alanı’nda kurulacak finiş podyumuna ulaşacaklar.

Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, 30 yaş üzeri ralli otomobillerinin katılımına açık Historic Ralli Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olan organizasyon, ayrıca mahalli kategori ile Ali Sipahi Kupası’nda yarışan sporculara ek puan alma fırsatı yaratacak.